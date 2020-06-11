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【港股追蹤】聯儲局無驚喜　拖冧銀行股

股樓投資 18:29 2020/06/11

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聯儲局經過一連兩日議息會議，決定聯邦基金利率目標範圍維持在0至0.25厘，符合市場預期。當局發表的點陣圖顯示，利率預計將維持在目前水平，直至2022年底，代表這個幾乎零利率的水平，會持續起碼多於2年1。低息環境有利經濟復甦，但對銀行股卻並非好事，多隻本地及國際銀行股今日均顯著調整，股股價跑輸大市。

滙豐控股（00005）昨日（10日）失守40元後，今日繼續弱勢，以全日最低位收市，收報37.85元，跌4.8%，幾乎是表現最差的藍籌股，僅次於跌逾5%的銀河娛樂（00027）；渣打集團（02888）亦跌近4.4%，收報42.4元。

相關文章：【港股追蹤】昨日高開低收　今日又黎多次？

本地銀行股同樣遭殃，恒生銀行（00011）跌逾3.9%，收報131.7元；跌幅較少的中銀香港（02388）亦跌2.8%，收報24.35元。

聯儲局10名投票委員，一致通過維持利率不變的決議。當局又表示，將繼續購買資產的行動，目標是每個月買入800億美元的國債，以及400億美元的按揭抵押證券，會繼續提供大規模的隔夜及定期回購協議操作。

預料銀行股在低息環境下，經營會繼續艱難，滙豐今年已經受不派息的陰霾籠罩，就算明年恢復派息，息率相信會較往年為少，難以再憧憬為高息股。現價失守39元支持位後，或持續反覆偏軟，月內有機會下試35元的今年低位。

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撰文 : 古植平

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