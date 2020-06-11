周大福：減租＋關店可節省最多30%租金成本　料港澳下半年同店銷售收窄

▲ 周大福預計，港澳今財年的營業額及同店銷售或跌25%至30%。

周大福 （01929） 執行董事鄭志剛表示，港澳市場經營環境充滿挑戰，短綫維持審慎態度，對內地市場則是樂觀。周大福管理層預計，港澳今財年的營業額及同店銷售或跌25%至30%，惟在內地業務強勁增長抵銷下，整體營業額或有高單位數，甚至低雙位數增長。

執行董事孫志強指，香港5月跌幅有輕微改善，惟短期內遊客未能來港，相信港澳市場復蘇時間會較漫長。不過，執行董事鄭炳熙指，上財年第二季同店銷售已跌四成，基數較低，故下半年港澳同店銷售可明顯收窄，或重拾正增長。

未來6個月董事及中高層放2至5天無薪假

鄭炳熙表示，上一個財年續租的分店約有20間，平均獲減租14%，租金節省金額達3000萬元。今個財年將有超過40間分店到期續約，預計租金平均下調25%至40%，且會關閉港澳約10至15間店舖，該等措施實行後，料可減省25%至30%的租金成本。不過，由於未能完全於2021財年入帳，相信只會反映約10%至15%的租金節省成本。

集團早前宣布執行董事2月至4月減薪3成。董事總經理黃紹基指，未來6個月董事及中高層管理人員將會放2至5天無薪假，未有裁員計劃。他又指，集團有申請政府「零售業資助計劃」，已獲300萬元資助，且正申請「保就業」計劃。

內地計劃開400至450間分店

內地方面，周大福表示，內地市場明顯復甦，4月銷售已開始回穩至去年同期約8成的水平，5月升至9成，6月亦在預料之中，料今財年零售值將有20%至30%的增長，同店銷售升15%至20%。鄭炳熙補充，內地盈利料保持平穩，經營利潤率達11.5%至12%，毛利率約29%至30%左右。

店舖網絡方面，黃紹基表示，內地於三、四綫城市的門店表現超越一、二綫城市，集團將積極於次級及縣級城市開店，疫情無疑阻礙今季的開店計劃，但中長綫仍看好內地市場，故預計今個財年將新增400至450間店。

疫情下不少企業均加強電商業務，周大福預計，電商的今財年的收入增長達20%至25%。執行董事廖振為表示，未來冀可上調綫上平台的平均產品單價，加大非黃金產品種類、推出更多爆款以及電商平台專屬產品。

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編輯：袁諾曦