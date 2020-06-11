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港股挫569點 網易掛牌每手帳面賺700蚊

金融經濟 18:21 2020/06/11

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財經焦點速覽

港股低開低走，恒生指數全日跌569點或2.27%，收市報24480點，成交1424億元。網易 （09999） 首日掛牌熱炒，收市較招股價升近6%，每手帳面賺700元。傳華置 （00127） 第二大股東、主席兼非執行董事劉鳴煒將其持有的股權，全數轉讓華置前主席劉鑾雄妻子陳凱韻（甘比）的三子女，華置股價曾逆市升11%，收市升3.8%，報4.95元。

【今日財經焦點】

【港股市況】恒生指數跌569點　夜期輕微反彈60點（不斷更新）

【新股IPO】網易全日升近6%　每手賬面賺700元（第二版）

【新股IPO】京東據悉IPO指導價226元　較美股收市價有近4.1%水位

【華置股價】傳劉鳴煒全數轉讓華置股權予甘比3子女　華置曾逆市升1成

【派錢1萬】政府派錢1萬6月21接受申請　一文看清銀行網上優惠

【精選投資分析】

【港股收市短評】憂第二波疫情 道期跌2% 恒指跌569點 網易每手獲利700元

新股IPO大行其道 一雙「綠鞋」走天涯？（第二版）

【逆市上揚】短期不乏股價催化劑　比亞迪現水平可吸（第三版）

【新股IPO】拍內地電視劇有幾好賺？力天影業招股書告訴你秘密

鮑威爾金句鴿姿畢現 「加息想也沒想過」（訂戶專享）

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欄名 : 財經焦點速覽

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IPO 香港股票 劉鑾雄 陳凱韻 劉鳴煒 成交 恒生指數 網易－S（09999）
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