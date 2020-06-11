港股挫569點 網易掛牌每手帳面賺700蚊
金融經濟 18:21 2020/06/11
港股低開低走，恒生指數全日跌569點或2.27%，收市報24480點，成交1424億元。網易 （09999） 首日掛牌熱炒，收市較招股價升近6%，每手帳面賺700元。傳華置 （00127） 第二大股東、主席兼非執行董事劉鳴煒將其持有的股權，全數轉讓華置前主席劉鑾雄妻子陳凱韻（甘比）的三子女，華置股價曾逆市升11%，收市升3.8%，報4.95元。
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欄名 : 財經焦點速覽
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