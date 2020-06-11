【永久關店】擬因疫情永久關閉400門店　Starbucks今季賺少幾多億？

Starbucks（SBUX）周三（10日）在最新股東信中表示，受新冠疫情影響，預計公司本季度（4月-6月）營收將下降最多32億美元（約248億港元），本財政年度的全年銷售額降幅達10%至20%，同時公司計劃在未來18個月內永久關閉位於加拿大、美國的約400間門店。 受消息影響， Starbucks 周三股價大跌逾4%，現報79美元。

仍增設內地店鋪

惟疫情並未阻內地開店計劃，Starbucks指，目前內地大部分門店已經重開，於過去2個月，內地增設57間分店，未來有望在中國開設至少500間新店， 目前 Starbucks 在中國的門店數量已經超過4400 間 。

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疫情促消費模式轉型

與此同時，Starbucks也將進行轉型，增加自行提取服務，並新服務將與其應用程式整合在一起。Starbucks本計畫在未來3至5年內實施這項服務，不過因疫情後消費習慣的改變，將加快這一計劃，並提前在未來18個月內實施。

今年2月Starbucks曾多倫多金融中心區開設1間門店，專供提貨服務，名為「Starbucks Pickup」，就是主要透過應用程式購買產品，消費者之後可到這間分店提貨。

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