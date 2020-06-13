  • 31°C
香港時間 : 2020613日 (六) 18:40
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【理財智慧】計計自己幾時退休！　歐美「FIRE」退休計數機教學

理財智慧 18:00 2020/06/13

分享：

很多人都希望達到財務自由，可以提早退休，或者更準確地說，是達至「被動收入>生活所需」。在美國就有一群人熱衷於名為「FIRE」（Financial Independence Retire Early）的運動，FIRE就像是一個社團，會有定期的讀書會、討論會等，在網上他們亦提供一款「退休計算機」(FIRE Retirement Calculator)，只要輸入基本資料，如歲數、存款、年薪和支出等，在投資回報率穩定維持下，就可以大約估算到你何時可退休！

 

原來你可以比想像中早退休？

相關文章：【理財智慧】這對夫妻靠4%法則　30多歲就退休環遊世界！

相關文章：如何可以更有效儲蓄？　理財三個小建議

在進入網站後，在第一欄先輸入你現在的歲數(AGE)，然後再輸入全年收入(ANNUAL INCOME)全年支出(ANNUAL EXPENSES)，下面再填上你的資產總值(CURRENT NET WORTH)，即是所有資產減去欠債(如信用卡卡數和按揭)，下面再填上你現在的投資組合(ASSET ALLOCATION %)，最後就是預估回報(EXPECTED RATE OF RETURN)

19年後當你41歲時就可以財務自由了！(網上截圖)

在上圖的例子中，假設你是22歲，每月收入13,000，每月要花7,000元，沒有擁有任何資產，投資組合是80%股票、10%債券及10%現金，預期在股票有5%回報、債券有2%回報，而現金因為有通脹而設定係-3%，如果能保持回報率，19年後當你41歲時就可以財務自由了！

更多有關財務自由的文章：

相關文章：【百萬Blogger】財叔：財務自由靠堅持

相關文章：【百萬Blogger】財叔：財務自由≠發達

相關文章：【退休收息攻略】11年前財務自由　「街坊股神」食息7大心得

雖然人生有不少變數，要保持回報率也不是易事，有時難免要動用本金幫補生活，加上香港消費指數高，要儲起每月一半或以上收入絕對不易，但及早認清理財目標，無論如何都比沒有計劃好！

「退休計算機」(FIRE Retirement Calculator)連結

撰文 : 黎海怡

相關文章

【你財策劃師】林昶恆：三大移民理財重點
2019/12/28
【你財策劃師】林昶恆：三大移民理財重點
【海外移民】泰國直擊　移居清邁　港人200萬建5000呎大屋
2018/01/06
【海外移民】泰國直擊　移居清邁　港人200萬建5000呎大屋
【你財策劃師】手持4物業銀行人　如何自製退休長糧？（上篇）
2020/05/30
【你財策劃師】手持4物業銀行人　如何自製退休長糧？（上篇）
【都市診療室】一世人鬱鬱不得志　診斷竟發現兒童期已有ADHD？
2020/06/06
【都市診療室】一世人鬱鬱不得志　診斷竟發現兒童期已有ADHD？
【二手成交】退休客睇樓一個月買安樂窩　「一炮過」583萬購藍天海岸頂層
2020/06/04
【二手成交】退休客睇樓一個月買安樂窩　「一炮過」583萬購藍天海岸頂層
退休 股票 債券 香港 美國 運動

上一篇文章

【美國疫情反彈】 C.D.C：7月美國死亡人數將達至14萬

下一篇文章

馬會總裁預告：六合彩7月15日後重啟攪珠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限制提款？】河北浙江深圳三地　提取大額現金需登記
【限制提款？】河北浙江深圳三地　提取大額現金需登記
【理財智慧】這對夫妻靠4%法則　30多歲就退休環遊世界！
【理財智慧】這對夫妻靠4%法則　30多歲就退休環遊世界！
【中美角力】被美列入實體清單　中國多間高校遭禁用MATLAB
【中美角力】被美列入實體清單　中國多間高校遭禁用MATLAB
做大學生真幸福 恒大宿舍靚到似豪宅　每月租金低至1,575起
做大學生真幸福 恒大宿舍靚到似豪宅　每月租金低至1,575起
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【報稅2020】若父母去年過身　能否申報供養父母免稅額？
【報稅2020】若父母去年過身　能否申報供養父母免稅額？