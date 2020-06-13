【理財智慧】計計自己幾時退休！　歐美「FIRE」退休計數機教學

很多人都希望達到財務自由，可以提早退休，或者更準確地說，是達至「被動收入>生活所需」。在美國就有一群人熱衷於名為「FIRE」（Financial Independence Retire Early）的運動，FIRE就像是一個社團，會有定期的讀書會、討論會等，在網上他們亦提供一款「退休計算機」(FIRE Retirement Calculator)，只要輸入基本資料，如歲數、存款、年薪和支出等，在投資回報率穩定維持下，就可以大約估算到你何時可退休！

原來你可以比想像中早退休？

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在進入網站後，在第一欄先輸入你現在的歲數(AGE)，然後再輸入全年收入(ANNUAL INCOME)、全年支出(ANNUAL EXPENSES)，下面再填上你的資產總值(CURRENT NET WORTH)，即是所有資產減去欠債(如信用卡卡數和按揭)，下面再填上你現在的投資組合(ASSET ALLOCATION %)，最後就是預估回報(EXPECTED RATE OF RETURN)。

▲ 19年後當你41歲時就可以財務自由了！(網上截圖)

在上圖的例子中，假設你是22歲，每月收入13,000，每月要花7,000元，沒有擁有任何資產，投資組合是80%股票、10%債券及10%現金，預期在股票有5%回報、債券有2%回報，而現金因為有通脹而設定係-3%，如果能保持回報率，19年後當你41歲時就可以財務自由了！

雖然人生有不少變數，要保持回報率也不是易事，有時難免要動用本金幫補生活，加上香港消費指數高，要儲起每月一半或以上收入絕對不易，但及早認清理財目標，無論如何都比沒有計劃好！

「退休計算機」(FIRE Retirement Calculator)連結