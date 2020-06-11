華為P40 Pro+配備5 Leica鏡頭　今月底開賣售$9888

▲ 華為指，如客戶於6月13日至6月23日訂購P40 Pro+，即有機會獲贈無線充電板；而發售日首3,000名購買P40 Pro+的客戶則有機會獲贈無線耳機。（黃建輝攝）

華為今（11日）於香港正式發布旗下最新5G手機P40 Pro+。P40 Pro+採用華為自行研發的Kirin 990 5G處理器，配備超感知Leica五鏡頭，將可提供10倍光學變焦及100倍超級雙鏡變焦效果。華為表示，P40 Pro+將於6月24日正式發售，建議零售價為9,888元。

華為P系列向來以攝影體驗為主打焦點，今次推出P40 Pro+也不例外。P40 Pro+支援超長距離雙鏡變焦系統，配合超大感光元件及Octa相位自動對焦功能。而P40 Pro+的5個鏡頭分別為5,000萬像素超感知廣角鏡頭、4,000萬像素超廣角電影鏡頭、3D 景深鏡頭及800萬像素潛望式超級變焦鏡頭及800萬像素80mm 3倍光學變焦長焦距鏡頭。

P40 Pro+備有黑白兩色供客戶選擇，機背採用陶瓷面材。同時，P40 Pro+採用OverFlow四曲面「瀑布」屏設計，配合最高支援90Hz的6.58吋OLED 19.8：9屏幕。而手機支援雙SIM卡及擴充記憶卡，擴充記憶容量可達256GB。同時，P40 Pro+採用4,200mAh，並支援40W 無線快速充電。

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此外，華為同日亦發布首部5G平板MatePad Pro 5G，建議零售價為5,988元。MatePad Pro 5G同樣採用Kirin 990 5G 處理器，配備10.8吋屏幕及7,250mAh電池。用戶可以「多屏幕協同」功能於平板及華為手機協同操作，隨時傳送圖片和文件檔案。

華為指，如客戶於6月13日至6月23日訂購P40 Pro+，即有機會獲贈無線充電板；而發售日首3,000名購買P40 Pro+的客戶則有機會獲贈無線耳機。另外，於發售日購買MatePad Pro 5G的客戶則有機會獲贈M-Pencil及智能無線磁接鍵盤。

記者：楊匡然

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