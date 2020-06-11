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【香港再出發大聯盟】設優惠資訊平台　約30商戶資訊已上架

商業 18:11 2020/06/11

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「香港再出發大聯盟」推出平台，向全港商戶收集折扣及其他優惠的資訊。（網站截圖）

為促進本地消費，「香港再出發大聯盟」今日宣布推出平台，向全港商戶收集折扣及其他優惠的資訊。

該平台旨在讓市民有享更多消費優惠，同時惠及商戶，建立雙重經濟效益。除了收集優惠資訊外，同時也會聯絡主要商場的業主，希望他們推出各種優惠計劃，並透過其網站發放。大聯盟刺激消費促經濟小組召集人王惠貞表示，平台籌備只有1個多星期，暫有數十間企業表示響應，呼籲各行各業商戶積極參與。

據記者所見，該平台正陸續將商戶優惠資訊上架，至目前有約30間商戶，涵蓋零售、餐飲、服務及其它，當中不乏知名零售品牌，例如華潤堂、位元堂、北京同仁堂等；亦有大型酒店及商場，如信和集團、新地商場、香港銅鑼灣維景酒店等。

參與商戶：冀疫下「搵新出路」

百成堂為其中一間參與商戶，其主席李應生表示，除了希望配合社會「促經濟」的目標，加入平台的另一原因是希望可以爭取市面消費氣氛，並在疫下「搵新出路」。再者，港府亦即將發放一萬元，他相信適時藉資訊平台發放優惠資訊，將有助促進銷情，料未來亦會針對該平台推出獨家優惠。

個別商戶未列任何優惠內容

不過，記者發現，該平台的優惠資訊內容一般比較精簡，且未知是否商戶之優惠未準備好，個別商戶面頁內，根本並未有提供任何優惠資訊。例如，Mr. Steak Buffet à la minute面頁內，只列出該店地均及店面圖片，未有列出任何優惠內容詳情。而平台則列明，所載的所有資料内容均由外界提供，香港再出發大聯盟不會對資料的任何錯誤或遺漏承擔責任。

記者發現，在個別商戶面頁內，只列出該店地均及店面圖片，未有列出任何優惠內容詳情。（網站截圖）

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責任編輯：蘇穎琪

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