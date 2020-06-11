中港合資發展地王　項目今命名Grand Victoria

雖然香港經濟前景未明，惟近期樓價見底回升，焦點新盤銷情同樣暢旺，多家發展商也趁機推盤。其中，信和置業（00083）、世茂房地產（00813）、嘉華國際（00173）、爪哇控股（00251）及會德豐地產，合資發展的西九龍荔盈街項目，正式命名為GRAND VICTORIA，並正申請預售樓花同意書。

會德豐地產常務董事黃光耀說，項目分三期發展，並參考區內臨海新盤定價，若一切順利，將於第四季，推出第一期項目。談到近期樓市，市場焦點必定是港區國安法， 黃光耀認為，社會安定重要， 料國安法支持本地經濟、營商環境和樓市發展。

據資料顯示，早於2017年11月，上述五家發展商合組財團，以172.88億元投得項目地皮，每呎樓面地價約17,501元。會德豐地產主席梁志堅當年說，以每平方呎建築成本5,000元計，建築費約要50億至60億元，若連同其他開支，料總投資額或達250億元。

事實上，假設項目每平方呎建築成本約5,000元，若計及地價、發水樓面、兩成利潤、以及實用率等因素，估計每呎售價高達31,000元。值得留意的是，雖然近期市況好轉，惟上述項目成本價貴，發展商就算貼市價賣樓，也難賣得太平，相信項目如何定價，將是市場焦點。

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