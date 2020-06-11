【美國示威】哥倫布明明發現新大陸 為何成為眼中釘？

▲ 意大利探險家哥倫布（Christopher Columbus）是首位發現美洲新大陸的航海家，為西方國家擴展文明、以及西班牙殖民美洲拉開序幕，同時也是原住民悲劇的開始。

意大利探險家哥倫布（Christopher Columbus）是首位發現美洲新大陸的航海家，為西方國家擴展文明、以及西班牙殖民美洲拉開序幕，同時也是原住民悲劇的開始。

哥倫布在西班牙伊莎貝拉一世及費爾南多二世的贊助下，他在1492年到1502年間四次橫渡大西洋，最終成功到達美洲。為紀念他開拓美洲的成就，西班牙及美國等國家把他發現美洲大陸的日子定為法定假日，亦即「哥倫布日」（Columbus Day），一般在10月12日或是10月的第2個星期。

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哥倫布為歐洲人打開殖民大門，對美洲原住民來講則是侵略的開始。哥倫布征服領土的手法殘暴，如對原住民展開種族屠殺，令原住民長久以來處於弱勢，為後人詬病。

「哥倫布日」是美國於1792年首先發起的，當時正是哥倫布發現美洲300週年的紀念日。在1893年，芝加哥舉辦哥倫布展覽會和盛大的紀念活動。此後，習俗亦開始傳遍整個美洲，現在不論北美洲、南美洲，還是加勒比海地區的國家都會在哥倫布日舉行紀念活動。

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但1992年後，隨著對原住民權益的關注日益增加，有國家和地方政府已開始淡化「哥倫布日」。如委內瑞拉從2002年開始把這個節日稱作「原住民抵抗日」；美國加州柏克萊等大城市，市政府已改稱為「原住民日」。

記者：葉芷樺