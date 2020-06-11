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【轉數快騙案】假退款真騙財　如何避免受騙？

環球政經 18:23 2020/06/11

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電子支付愈來愈普及，轉數快 FPS的使用亦然，且方便易用，不過也要小心這方法可以也會成為騙徒騙財等手法。一間專營網絡保安的本地企業Kaspersky HK，撰文提醒市民提防轉數快騙案，指騙徒會先以目標人物傳送虛假的轉數快交易短訊，然後 WhatsApp 對方示意「轉錯數」，要求發還款項，以騙取金錢。

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為保障用戶，使用轉數快收款時，用戶都會收到SMS 短訊的收款通知。騙徒根據這個保安安排，會先向目標人物傳送虛假的轉數快交易短訊，會包括交易編號、日期、時間，以及銀行正式的查詢電話，務求令受害人以為自己透過 FPS 轉數快收取到來自第三者的轉帳。

虛假的轉數快交易短訊。

數分鐘後騙徒會透過Whatsapp 聯絡事主，示意「轉錯數」，並會寫出事主銀行戶口的姓名簡寫，希望受害人信以為真，將有關款項轉回給騙徒。若沒有即時查閱帳戶金額，又相信短訊及 WhatsApp訊息的內容，就會被騙。

騙徒會透過Whatsapp 聯絡事主。

事實上，在轉數快系統輸入任何電話號碼「搜尋」轉數快用家，做可得知目標人物的名字簡寫，令騙案更具說服力，容易令人信以為真。但要避免受騙其實並不難，最重要就是即時查閱銀行帳戶是否有該筆款項，如沒有，即代表不存在需發還的款項。

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撰文 : 鄺庭芳

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