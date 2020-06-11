Speedtest公布全球網速排行榜　邊個國家網速最快？

下一篇文章
華為P40 Pro+配備5 Leica鏡頭 今月底開賣售$9888
踏入講求速度的時代，網速慢絕對是一件讓用家不能忍受的事情。近日網絡測試網站Speedtest就公布全球網速排行榜，揭示各國的寬頻和流動網絡速度。其中香港更獲得寬頻網速第二名，第一名則由新加坡奪得。
>>>【5G手機】小米最平5G手機攻港 10 Lite售2499元起
>>>【5G手機】小米旗下 5G電競手機POCO F2 Pro售4,399港元
Speedtest的報告指出，截至今年4月寬頻網速前十名分別有四個東南亞國家和六個歐洲國家。第一名由新加坡奪得，平均下載速度為198.46Mbps，上傳速度則是207.17Mbps，延遲為12ms；第二名則是香港，平均下載速度是176.70Mbps, 上傳速率172.96Mbps，延遲15ms。緊隨其後的是泰國及瑞士；而美國則跌至第十一名。
流動網絡速度方面，南韓穩奪冠軍寶座，平均下載速度為88.01Mbps，第二及第三名則是卡塔爾和中國，平均下載速度分別為84.81Mbps和78.56Mbps。曾經奪冠的阿拉伯聯合酋長國則跌至第四位，荷蘭則由第六位躍升一級，成為第五名。
>>>【香港5G】車聯網、智慧醫療 料成5G在港打響頭炮項目
責任編輯：曾曉汶