【疫市營商】Logitech舉辦三場綫上活動　獎金獎品總值8600元

▲ Logitech G由即日至7月8日舉辦《G Fighter三大神器Challenges》的遊戲活動。

新冠肺炎疫情下，市民都盡量留在家中，「打機」或「煲劇」成為重要娛樂。所謂「工欲善其事，必先利其器」，Logitech G由即日至7月8日舉辦《G Fighter三大神器Challenges》的遊戲活動，與用家互動和派發獎金獎品，總值達8,600元。

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遊戲分三場和三個時段，第一回為將於今日晚上10時舉行。遊戲會分為5回，直播期間主播會用不同物件製造出不同的聲音，加者需聽聲辨物及鬥快留言對應物件。活動將按最快估中的留言和時間排名。

第一名可得200元現金獎、200元Logitech Club官方網店優惠碼和Logitech耳機一個；第二名可得150元現金獎、150元Logitech Club官方網店優惠碼；第三名則可得可得100元現金獎、100元Logitech Club官方網店優惠碼。

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第二回合於6月18日至6月24日；第三回合則於7月2日至7月8日舉行。玩家可於遊戲期內無限次挑戰。若出現同分情況，將會根據遊戲完成時間排列名次。每個遊戲的得獎結果，將於活動完結後一星期內公布。

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責任編輯：馬意文

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