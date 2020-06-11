【網民熱話】從小記者到「華置」關鍵人物 「甘比」的一句話改變一生？

今天剛傳出華人置業（00127） 有股權變動，有指現任主席兼非執行董事劉鳴煒將其持有的股權，全數轉讓予華置前主席劉鑾雄妻子陳凱韻（甘比）3名子女。此消息除了令大家聯想到劉鳴煒可能會有新動向之外，也會聯想到甘比的影響力實在非同小可，究竟甘比是如何從一位小記者，變成大劉身邊，甚至是華人置業的重要人物。雖然這段故事歷史有點久遠，但隨著今次股權

相關文章：【股權變動】傳劉鳴煒轉讓所有華置股權予甘比子女 華置逆市升9%

甘比年輕時是一位娛記，與當年已經是富豪級人馬的大劉扯不上任何關係，他們是如何邂逅？被網民認爲真確性最高的一個故事是這樣的。有一次，甘比被上司指派劉鑾雄的新聞，主要為他與女明星們的花邊新聞。劉鑾雄一向都對記者沒有太大好感，而當他看見甘比時更是大動肝火，雖然劉鑾雄相當不滿，但甘比卻跟他説了一句意想不到的話，她笑説：「你是不是怕我拍到你這顆痣？」這句説話令劉鑾雄對甘比留下了深刻印象，之後當然是展開追求。

相關文章：【海洋公園危機】海洋公園或設預約入場 劉鳴煒：唔清盤咩都有可能！

最後甘比與劉鑾雄相愛多年，誕下3名子女，更成爲華人置業（00127）的關鍵人物，從一位小記者變城中權貴，這個故事有灰姑娘的影子嗎？

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機