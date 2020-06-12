美股大選前可能維持強勢

到目前為止，美國應對新冠疫情方面差不多可以說完全失敗，感染人數和死亡人數都是全球之冠；白人警察跪殺黑人事件又引發社會長期累積的矛盾，特朗普的應對進退失據，廣泛為人詬病；甩鍋中國的策略應用到現在，又屢屢被事實打臉，被人看破手腳，難以取信於人；反對中國在香港實行港區國安法，令中美關系更加緊張。

盤點特朗普的成績單，在年底就要大選之際，亮點實在有限。

考慮到能宣傳的成績不多，特朗普最看重的經濟自然就是當前的重中之重，因為如果在大選前經濟和股市沒有起色，靠這張樣樣都不行的成績單，特朗普的選舉之路基本就走到頭了。為了競選連任，不顧一切恢復經濟，推動股市上漲，可能是特朗普手裡唯一能打且有可能打贏的牌。

美國勞工部6月5日公布5月份非農就業職位增加250萬，好過市場預期的減少800萬。就業數據刺激美股三大指數全面做好，但美國勞工部卻在數據公布後承認，5 月非農數據有「統計錯誤」。糾正之後，估計美國 5 月失業率將高出約 3 個百分點，即美國 5 月失業率真實數字可能落在 16.3%，而非 13.3%。

好於預期的失業率數據公布後，興奮的特朗普總統專門召開新聞发布會予以宣傳，並說，「我認為接下來幾個月也會很好」，「明年將會是我們經濟上最好的年份之一。」

綜合各方面情況，我們認為，為了營造一個較好的選舉氣氛，特朗普很可能會：一、全力啟動經濟，不理會疫情的反覆，務求經濟數據能有較好的恢覆；二、全力推動股市上漲，務求在選舉前，大致保持股市的強勢。