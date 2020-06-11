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Tesla破頂美股反高位回落  又係「藍燈籠」發功？

金融經濟 17:36 2020/06/11

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美國電動車特斯拉（Tesla）於周三再創頂，並首次收於1,000美元之上。惟美股道指及標指連日在高位回落，市場熱炒Tesla，反應風險胃納不斷膨脹，市場風險亦漸增，頗有「藍燈籠」的意味。

Tesla見新高的同時，美股市場則現疲態，現兩連跌，周四開市前美股道指期貨曾挫500點，即道指或現三連跌。美股早前持續走高，走出疫情陰霾，惟道指及標指於逼近歷史高位時轉弱，令市場關注後市走向。

 

 

至於Tesla，去年全年出貨量不足40萬部，今年受累疫情，首季出貨量亦只得8.8萬部，惟市值已成美國第一大車廠。Tesla股價突破1,000美元後，市值高達1,900美元，遠拋離通用汽車（GM）及福特（Ford）的411億美元及270億美元市值。按全球車廠計，Tesla市值早已超過德國大眾汽車（Volkswagen），全球市值排第二。現時全球市值第一大廠豐田汽車（Toyota），市值約2,100億美元。

被指是股市泡沬內爆開始

相對於傳統車廠，Tesla現時產量規模存在很大差距，惟Tesla市值遠高於大部分傳統車廠，主要是市場憧未來電動車市場的前景。據彭博數據，Tesla今年年底的預測時市盈率（PE）高277倍。

早於今年初，於Tesla首次挑戰千元股價時，已有分析稱Tesla現泡沫，甚至指Tesla「藍燈籠」。曾以獨立候選人身份競選美國總統的納德（Ralph Nader），年初時曾在Twitter推文直指Tesla股價急升超出投機熱炒，是股市泡沬「內爆」（implodes）的開始。

 

 

「藍燈籠」在港股被視為跌市前警號，主要是指股份在大升市尾聲突然發力急升，預示升市即將結束。

相關文章：中移動被指港股藍燈籠 美股又是如何？

Tesla於2月份挑戰股價現千元之際，全球現疫情大爆發，環球股市大崩盤。Tesla股價曾於高位累計回落6成，於3月底後股價反覆抽升，又創新高。市場一直憧憬Tesla的增長前景，以及在上海設廠後的中國巨大機遇。惟亦有投資者看淡Tesla的升勢，視為泡沫。

責任編輯：錢家鋒

Tesla 美國 汽車 道瓊斯工業平均指數 標準普爾500指數 美股

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