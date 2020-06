【美國示威】美洲原住民報仇 哥倫布雕像遭斬頭拉倒【有片】

美國反種族歧視的示威衝突繼續蔓延,掀起歷史人物的批判潮,陸續有名人的雕像被破壞和移除。繼英國前首相邱吉爾的雕像,位於美國明尼蘇達州的意大利探險家哥倫布雕像也成為示威者的眼中釘。外媒報道,周四(11日)有示威者合力將雕像拉倒下來,其餘地方的哥倫布雕像也相繼受到破壞。

路透社報道,美國有示威者於周四(11日)拉倒位於明尼蘇達州聖保羅市(Saint Paul)的哥倫布(Christopher Columbus)雕像。事發時,有數十名美洲原住民的激進分子,以繩索套著哥倫布雕像的頸部位置,將十尺高的哥倫布銅像拉倒下來,雕像的坐台落地時已碎開,現場示威者隨即拍手叫囂。

其中一名示威者向路透社表示:

「現在是對的時間來完成這件對的事情(移除雕像)。」(“It was the right thing to do and it was the right time to do it,” )