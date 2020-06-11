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【防疫抗疫基金】支援工程、建築、測量、都市規劃及園境界 　 向僱主提供薪金補貼

商業 17:10 2020/06/11

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為鼓勵和支持私人機構聘用工程、建築、測量、都市規劃及園境界別的畢業生和助理專業人員，政府將運用「防疫抗疫基金」向相關僱主提供薪金補貼。（資料圖片）

發展局今日（11日）公布，為鼓勵和支持私人機構聘用工程、建築、測量、都市規劃及園境界別的畢業生和助理專業人員，政府將運用「防疫抗疫基金」向相關僱主提供薪金補貼，兩個組別合共提供1,750個資助名額，6月19日至7月18日接受申請。

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第一個組別，適用於修讀建築、測量、都市規劃及園境學科並於本年畢業的大學生。獲批的僱主在聘用每名合資格畢業生，並提供認可的在職專業培訓，便可取得每月5,610元的薪金津貼。津貼期最長為18個月，資助名額合共500個。

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第二個組別，適用於工程、建築、測量、都市規劃及園境界別的助理專業人員，即在今年内完成認可培訓而仍需汲取實際工作經驗的助理工程師，或在今年内完成認可培訓而符合報考建築、測量、都市規劃及園境界別專業評核試資格的助理專業人員。獲批的僱主在聘用每名合資格的助理專業人員並提供認可的專業實習機會，便可取得每月10,000元的薪金津貼。津貼期最長為12個月，資助名額合共1,250個。

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責任編輯：朱悅瀅

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