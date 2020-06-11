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【MPF】積金局：3.9萬個TVC帳戶 成員趕扣稅3月開戶數佔四分一

金融經濟 17:06 2020/06/11

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積金局機構事務總監及執行董事鄭恩賜（左）表示，在3.87萬個TVC帳戶中，3.58萬個帳戶錄得供款，涉資17.06億元。（曾耀輝攝）

政府去年4月起為強積金自願性供款（TVC）及合資格延期年金計劃（QDAP）提供稅務優惠，扣稅上限6萬元。積金局公布，去年共有3.87萬個TVC帳戶開設，總供款額達17.06億元。其中，市民為趕在課稅年度最後一個月獲取稅務減免，單計3月份的新開帳戶就佔去四分一，總供款額5.87億元。

積金局機構事務總監及執行董事鄭恩賜表示，在3.87萬個TVC帳戶中，3.58萬個帳戶錄得供款，涉資17.06億元。

若簡單推算，相當於每個帳戶供款額4.8萬元。鄭恩賜指，由於TVC扣稅額與QDAP共享，他形容以平均供款額4.8萬元計，「可見供款人用得幾盡」。

他續指，鼓勵有興趣的打工仔，可利用電子渠道開啟帳戶，平均2至4個工作政即可完成，流程較傳統紙張申請需時8至10日明顯縮短。

此外，預設投資計劃（DIS）推出三周年，鄭恩賜指，目前正與政府合作就收費水平進行檢討，他表明期望收費水平可以較目前的0.75%再往下調，他指期望儘快完成檢討，適時向市場公布。

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強積金計劃管理局 稅務 年金 強積金自願性供款 延期年金 強積金

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