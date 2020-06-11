【美國疫情】死亡人數未見頂 9月恐增至20萬

▲ 美國50州逐步重啟，再出現疫情大爆發風險不能忽視。惟即使疫倩傳播速度不變，死亡人數料仍會在9月增至20萬。

新型冠狀病毒疫情持續下，美國全國逐步解封，加上示威聚集助長傳播，多州疫情開始反彈，50州中有21州新增確診數字回升，恐釀第2波爆發。專家預料，當地死亡人數遠未見頂，3個月後恐增1倍，由現時約10萬升至20萬。

美國第二波疫情恐乘示威殺到 21州確診大反彈

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哈佛全球衛生研究所（Harvard Global Health Institute）總監賈阿（Ashish Jha）表示，就算疫情擴散速度不大增，保持現狀，至9月，美國的死亡人數仍會升至20萬。

賈阿直言，對未來數周情況感憂慮。他強調，死亡情況並非不能改變，方法是加強檢測、加強追蹤病例、嚴守社交隔離及廣泛戴口罩。

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美國最新確診人數，已升穿200萬關口，增長速度保持在每日2萬左右，死亡人數11.4萬，兩項數字繼續冠絕全球。

疫情本已嚴重，加上美國社會情況特殊，處處有示威聚集，還有全國解封助攻，社會大眾的社交接觸正增加而非減少，維持擴散速度不增加已非易事，遑論減少，更恐怕會出現二次爆發。

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副總統彭斯（Mike Pence）派定心丸，強調看不到示威導致疫情惡化，稱示威已持續了2星期，但未見確診速度明顯增加，他聲稱大部分示威者都有戴口罩及遵守社交距離。

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責任編輯：文青青

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