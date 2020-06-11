美國內戰打輸一方反成英雄 種族爭議亂過亂世佳人

▲ 【美國示威】爭議亂過亂世佳人 話你知來龍去脈爭甚麼

美國反種族主義示威爭議愈來愈多。美國經典電影《亂世佳人》遭下架，美軍軍營鬧出改名風波，代表美國南方旗幟被禁。種種爭議對外國人而言真是「亂過亂世佳人」，但其實只要略為了解一下南北戰爭背景，就能看懂美國社會今天許多爭議。

《亂世佳人》為何出事？

《亂世佳人》（Gone with the Wind）是美國1939年經典電影，改編自女作家Margaret Mitchell同名小說，獲得最佳電影、導演等10項奧斯卡金像獎。

▲ 《亂世佳人》劇照

不過，亂世佳人是以1930年代的視角，講述美國19世紀南北戰爭背景下的愛情故事，內容難免有很多種族主義成份，故在目前反種族主義風波中引起爭議。電視台HBO決定將亂世佳人暫時下架，往後再上架時會加入片段指出片中錯誤。

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南北戰爭是甚麼？

南北戰爭又稱美國內戰，由1861年維持至1865年。這是美國南方與北方兩大陣營，就農業與工業經濟模式較量、保留奴隸制與廢除奴隸制、國家分裂與反分裂所打的一場戰爭。

美國南方（首都華盛頓以南）多個州份當年經濟仍以農業種植為主，依靠奴隸提供大量人力；北方州份則開始工業化並發達起來，不再依靠奴隸。

南北雙方矛盾日積月累下，南北10多個州份於1861年宣佈由美利堅合眾國（United States of America，USA）中分裂出來，成立美利堅聯盟國（Confederate States of America，CSA），戰爭隨即爆發。

▲ 南北戰爭繪畫，左方為北軍，右方為南軍

南北戰爭期間，美利堅合眾國總統林肯宣佈解放黑奴，以爭取黑人加入北軍跟南軍戰鬥。USA最終打敗了CSA，結束內戰維持了國家統一，而戰爭估計造成60萬至100萬人死亡。

南北戰爭不是完了150多年嗎？

雖然是這樣，但南北戰爭的美國社會分化陰影可謂保留至今。

南北戰爭後黑人雖然不再是奴隸，但一直沒有獲得白人完全平等對待。黑人平權運動要到南北戰爭後大約100年，才取得重要成果。時至今日，種族歧視仍在美國社會根深蒂固，只是受到一定程度壓制。

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南軍是英雄？

這是南北戰爭為美國留下的另一陰影。南北戰爭南方雖然戰敗，但CSA（美利堅聯盟國）在美國白人心目中，並非甚麼洪水猛獸（北方支持廢除奴隸制，不代表不歧視黑人），對南方而言更是文化遺產，備受珍視。

南軍司令羅伯特李（Robert E. Lee）就被喻為，是二戰納粹德國元帥隆美爾式的人物，有雄才大略，戰功彪炳，職業生涯上也沒有犯過甚麼戰爭罪行，只是服務了錯誤的主子，不幸處身戰敗一方。

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美軍軍營為何鬧出改名風波？

承上題，羅伯特李與不少南軍將領，因此都是美國白人心中和美國傳統歷史描寫的英雄。美國不少城市都有他們的雕像，美軍多個軍營都以他們名字命名，這今天在黑人平權聲音再次高漲下成為爭議。

美國總統特朗普則表明，自己絕不會考慮更改美軍基地名字。特朗普強調，這些都是美國歷史重要遺產，並為美軍傳統象徵，不能任由篡改。

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南方旗幟都有爭議？

是的，正如南軍將領一樣，CSA（美利堅聯盟國）當年的旗幟，尤其是軍旗版本，至今仍是美國南方的文化遺產和身份象徵。南方白人很喜愛縣掛、展示CSA旗幟，但這對黑人而言就是種族主義象徵。

▲ 美利堅聯盟國軍旗

美國南方「國技」納斯卡賽車（NASCAR）也響應社會潮流，禁止在賽場中繼續出現CSA旗幟。

這對黑人和左翼民眾來說固然是好消息，但對保守派而言又是個大爭議。美國南方不少州份，州旗都有CSA旗幟元素，令人疑問到底這些旗幟是否都要更改。

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責任編輯：方圓之