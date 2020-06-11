【疫市營商】豁免強制檢疫無幫助　港商自救遙距視察廠房

▲ 香港企業德寶製造廠於前年開始工業4.0的計畫，在疫情期間仍可遙距視察廠房。（受訪者提供圖片）

新冠肺炎疫情爆發期間，中港兩地均實施強制隔離措施，不少在中國設廠的本地商人均無法往返兩地。香港企業德寶製造廠於前年開始工業4.0的計畫，在疫情期間仍可遙距視察廠房，減輕疫情對業務的影響。

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德寶製造廠由90年代開始在深圳設廠，該企總經理王卓堅、項目經理王卓堯接手父親生意後，亦不時到廠房視察，巡視生產進度等。不過，自疫情期間，他們亦無法前往當地。王卓堅指出：「即使早前港府批出本地商務客豁免強制檢疫，但大陸當地仍未放寬相關政策，故一切依舊維持原狀。」

▲ 德寶製造廠總經理王卓堅認為，港府單方面批准本地商務客豁免強制檢疫，但大陸當地仍未放寬相關政策，幫助不大。（陳國峰攝）

斥200萬建立聯機方案 即時追蹤生產進度

不過，該企業自前年開始，逐步提升廠房的自動化生產技術，邁向工業4.0。德寶製造廠以生產OEM塑膠品為主，例如廚具、展銷層架等，出口至歐美市場。廠房內的所有生產機器已連接互聯網，可以把即時的生產數據傳送至系統。

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疫情期間，王卓堅及王卓堯則透過該系統，實時監察廠房機器的生產情況，例如注塑機的射嘴溫度、生產周期等。同時，每批貨件均有QR Code，管理層可即時得知該批貨件現時的生產進度、部門之間的交接記錄。

▲ 廠房內的所有生產機器已連接互聯網，管理層可即時掌握生產數據。（受訪者提供圖片）

王卓堅透露，現時有關工業4.0的投資金額達200萬港元左右，包括軟件、硬件的設置。他續指，例如鋪設Wifi網絡、手提QR Code閱讀器、網上系統等。舊時所設的廠房、生產機器，融合至工業4.0的年代，當中挑戰甚大。王卓堯補充，把不同機器的網絡連接，從而獲取生產數據頗為困難。他解釋：「由於每部機器、系統的開放程度不一樣，要一同連接網絡及獲得數據，需度身定造一套聯機方案。」

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記者：葉泳珊