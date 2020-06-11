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【阿里巴巴股價】阿里「網交會」首日交易額增45倍 展會持續至6月28日

金融經濟 16:51 2020/06/11

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阿里巴巴國際站舉辦的「網交會」6月8日開幕，首日實收交易額按年大增45倍。

阿里巴巴 （09988） 跨境貿易B2B交易平台阿里巴巴國際站（Alibaba.com）公佈，阿里巴巴「網交會」首日（6月8日）實收交易金額按年增長45倍。該展會是今年全球跨境貿易領域最大綫上展會，將持續至6月28日。

新冠肺炎疫情在全球蔓延，各國採取入境限制措施，令外貿行業受重擊。阿里巴巴國際站今年舉辦首屆全品類網上交易會，買家可通過「3D看廠」了解商家工廠全貌，商家也可通過直播形式展示商品。

另外，阿里巴巴零售電商平台天貓國際表示，在天貓618期間，新入駐平台的品牌數量較去年同期增加64%。天貓國際在6月1日開售9小時，成交額已超過去年全日成交。天貓國際主營海外原裝進口商品、

綜合6月1日至8日的統計，健康食品、提高免疫力的保健品、自助美容儀器及進口母嬰用品等商品類別，銷售額按年明顯增長。

阿里巴巴今日收報213元，跌1.2%，成交72億元。

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編輯：陳健婷

 

香港股票 阿里巴巴－SW（09988）
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