【零售業績】周大福全年少賺逾36%　末期息削4成至0.12元

▲ 周大福全年營業額按年跌14.9%至567.5億元，純利按年跌36.6%至29億元。

周大福 （01929） 公布，截至今年3月底止，受疫情、國際金價飆升壓抑黃金產品零售需求，以及香港的表現疲弱影響，全年營業額按年跌14.9%至567.5億元，純利按年跌36.6%至29億元，派末期息0.12元，按年跌40%，全年股息合共0.24元。全年派息率為82.7%。集團是次亦不派特別股息，2019財年則派0.3元。

周大福今年4月至5月港澳以及其他市場的零售值按年跌71.2%，內地則跌3.2%，期內隻團整體零售值按年22.6%。期內，港澳同店銷售按年跌80.2%，內地則跌15.4%。

全年業績方面，周大福指，疫情及不穩的宏觀經濟環境難免會影響集團的業務，尤其是第四季度（1月至3月）。港澳以及其他市場全年營業額下降34%至160億元，受疫情拖累，該財年下半年的營業額更按年急降46.8%。港澳同店銷售全年按年跌38.7%。

內地方面，店舖拓展策略和穩定的同店銷售增長帶動內地於上半年的營業額錄得12.2%的增長，緩和下半年因疫情而錄得15.9%跌幅，全年營業額按年跌3.9%至407.6億元，同店銷售跌15.1%。

全年毛利率按年增加0.5個百分點至28.4%。

截至今年3月底止，零售網絡擴展至3,850個零售點，期內淨增加716個零售點。

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編輯：袁諾曦