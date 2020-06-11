  • 33°C
香港時間 : 2020611日 (四) 17:58
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

買家腳軟轉軚　入市兩周撻訂　慘輸47萬

股樓投資 16:55 2020/06/11

分享：

雖然各區屢錄高價成交，惟續有買家看淡後市，撻訂離場。市場消息指，蔚藍灣畔2座高層B室，實用面積763平方呎，上月底以1,350萬元易手，惟買家其後撻訂，料遭業主沒收20萬元訂金，若連同訂金及雙方代理佣金計，料蝕47萬元。

事實上，以上撻訂近期已非首見，舉例說，粉嶺御庭軒7座中高單位，實用面積509平方呎，本以738萬元易手，惟買家轉軚有意移民，故撻訂15萬元，若連佣金計，料蝕約30萬元。

此外，新盤市場也錄撻訂，如新地（00016）旗下Wetland Seasons Park第2期、萬科香港旗下The Campton第1B期、英皇國際（00163）旗下半山捌號、以及永泰地產（00369）旗下OMA by the Sea。

值得留意的是，即使早前旺市，每逢新盤開售也有零星撻訂，若以目前撻訂宗數計，其實不算太多，而且發展商沒有將撻訂單位，減價重售，故準買家不用過慮，看淡後市。

iMKnowledge

購買二手物業不設冷靜期，只要簽訂臨時買賣合約，支付訂金，便需完成交易，否則就是撻訂。若買家撻訂，除了遭沒收訂金，還要支付雙方代理佣金，即自己及業主部分，相當於樓價2%。

#即睇iMoney全新網站【 http：//imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https：//imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 柳家平

相關文章

買家怕接火棒　寧撻訂蝕逾20萬
2020/05/28
買家怕接火棒　寧撻訂蝕逾20萬
買家轉軚想移民　寧撻訂蝕30萬
2020/06/01
買家轉軚想移民　寧撻訂蝕30萬
簽約未夠兩周即撻定　雋睿買家慘蝕100萬
2020/06/01
簽約未夠兩周即撻定　雋睿買家慘蝕100萬
嘉湖山莊低市價賣　新盤極速撻訂
2020/06/05
嘉湖山莊低市價賣　新盤極速撻訂
業主鬥快減價　賣樓套現趕移民
2020/06/06
業主鬥快減價　賣樓套現趕移民
撻訂 半山捌號 御庭軒 蔚藍灣畔 Wetland Seasons Park第2期 OMA by the Sea THE CAMPTON第1B期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網易IPO】明上市暗盤升5.6%　基金經理：目標先睇140元
【網易IPO】明上市暗盤升5.6%　基金經理：目標先睇140元
【趣話財經】都係油價嘅錯　120萬存款放建行不翼而飛
【趣話財經】都係油價嘅錯　120萬存款放建行不翼而飛
【理財智慧】這對夫妻靠4%法則　30多歲就退休環遊世界！
【理財智慧】這對夫妻靠4%法則　30多歲就退休環遊世界！
【外資走貨】外籍客聞國安法即劈價21%沽西貢屋仔　代理：「成交還仍未完成已趕急回國」
【外資走貨】外籍客聞國安法即劈價21%沽西貢屋仔　代理：「成交還仍未完成已趕急回國」
【慎思投資風險】十年「孖展」血淚史 最慘下場比跳樓更恐怖？
【慎思投資風險】十年「孖展」血淚史 最慘下場比跳樓更恐怖？
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票