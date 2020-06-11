買家腳軟轉軚　入市兩周撻訂　慘輸47萬

雖然各區屢錄高價成交，惟續有買家看淡後市，撻訂離場。市場消息指，蔚藍灣畔2座高層B室，實用面積763平方呎，上月底以1,350萬元易手，惟買家其後撻訂，料遭業主沒收20萬元訂金，若連同訂金及雙方代理佣金計，料蝕47萬元。

事實上，以上撻訂近期已非首見，舉例說，粉嶺御庭軒7座中高單位，實用面積509平方呎，本以738萬元易手，惟買家轉軚有意移民，故撻訂15萬元，若連佣金計，料蝕約30萬元。

此外，新盤市場也錄撻訂，如新地（00016）旗下Wetland Seasons Park第2期、萬科香港旗下The Campton第1B期、英皇國際（00163）旗下半山捌號、以及永泰地產（00369）旗下OMA by the Sea。

值得留意的是，即使早前旺市，每逢新盤開售也有零星撻訂，若以目前撻訂宗數計，其實不算太多，而且發展商沒有將撻訂單位，減價重售，故準買家不用過慮，看淡後市。

iMKnowledge 購買二手物業不設冷靜期，只要簽訂臨時買賣合約，支付訂金，便需完成交易，否則就是撻訂。若買家撻訂，除了遭沒收訂金，還要支付雙方代理佣金，即自己及業主部分，相當於樓價2%。

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