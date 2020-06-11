【新冠肺炎】醫藥業受歡迎　生命科技實習計劃擴闊思維

▲ 香港生命科技青年會去年就舉辦第一屆夏季實習計劃，有220位學員申請，最後挑選30位分別到上海8家生物製藥、生命科技投資企業工作公司實習，為期1個月。（受訪者提供圖片）

今年初新冠肺炎爆發，醫藥、製藥、檢測等與生命科技相關範疇漸受關注，為了培育更多業界精英，香港生命科技青年會（Hong Kong Life Sciences Society）就舉辦第二屆夏季實習計劃，香港生命科技青年會主席張世成表示，希望計劃能讓參與的學員擴闊眼界，接觸更多業界運作知識。

香港生命科技青年會去年首次舉辦夏季實習計劃，張世成表示，去年實習計劃在上海舉辦，學員要飛到上海到各生物製藥、生命科技投資企業工作，當中包括晨興資本、阿斯利康製藥、藥明康德、藥明生物、德琪醫藥、住友製藥等。「去年有220名學生申請，最後挑選30個到上海8家公司實習，為期1個月。」

▲ 香港生命科技青年會主席張世成表示，實習計劃並非幫助學員找工作，而是希望讓學員接觸更多業界運作知識，並能在業界擴闊眼界與人脈。（受訪者提供圖片）

張世成透露，由於疫情關係，本年度夏季實習計劃改在香港舉辦，學員會到本地生物科技相關的初創公司、風險投資公司、醫療及製藥公司實習，讓學員體驗生命科技公司運作，如學習及掌握有關研發、傳訊、數據分析和投資等知識。張補充，今年亦有160名學員申請參與實習計劃，最後或會挑選20位到本地公司實習。「今年參與實習計劃的公司有8至9間，有3間是上海公司的香港區分公司。」張亦指出，實習計劃申請條件沒太多限制，根據去年經驗，申請的學員大多就讀生物科技相關科目。

▲ 香港生命科技青年會的夏季實習計劃期間，亦會舉辦一系列互動工作坊、嘉賓講座及社交活動，讓學員在實習期間接觸更多業界的專才，建立生命科技業界的人際網絡。（受訪者提供圖片）

學員不限是攻讀學士學位，亦有相關項目的研究生學員來參加，有些學員甚至在海外攻讀相關科目，特地回來香港參與。

他特別指出，由於去年學員回饋，1個月實習時間太短，因此今年特地延長至6個星期，7月中或會有最後的學員篩選定案。薪酬方面，張世成透露，會給予各參與計劃的公司一個建議薪酬作參考，但實際學員的實習薪酬，最終會由各公司自行釐定。

根據去年經驗，有公司就給予兩個實習學員全職職位，但該兩名學員最終或希望繼續深造而沒有答應。「有學員甚至參加過去年實習計劃，今年繼續申請。」但張亦強調，實習計劃並非幫助學員找工作，而是希望讓學員能在業界擴闊眼界與人脈。

政府政策配合科研 共建本地生態圈

香港生命科技青年會主席張世成坦言，新冠肺炎疫情讓大眾更了解生物科技相關行業運作，但他亦指出，要讓本地生命科技生態圈更完善，有賴政府、科研機構以及企業共同合作。

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張世成表示，政府近年已有不少政策配合，例如預留12億在未來6年推行香港基因組計劃，亦允許未有盈利的生物科技相關公司上市等，為營造本地生物科技生態圈打好基礎。「本地科研機構亦要不斷培訓人才，這樣才會有好公司培育出來。」

此外，他亦指出，香港有發達的金融融資優勢，可讓有遠見基金投資者參與這個領域。

疫情原因，不少投資基金已對這個領域漸有興趣。

張坦言，美國的生物科技生態圈最為完善，但香港本地做科研的成本卻比美國低，不少醫學教授都樂意在香港進行研究，相信未來科研能帶動某些大型企業先行突圍。

記者：李彥煒

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