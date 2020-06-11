【中概股回歸】華興：中概股優先選擇在港作第二上市

▲ 據華興統計，目前約有32隻中概股符合港交所上市新規要求。

華興證券發布報告指出，潛在尋求第二上市或再上市的中概股，在境外融資需要、投資者基礎、行業受監管情況、紅籌架構上市便利程度及港股市場持續創新等各方面考慮，較A股市場，公司仍將優先選擇在香港上市，更認為市值較大的中概股，選擇來港作第二上市更為便捷。

華興證券宏觀及策略研究主管龐溟認為，中概股回歸港股及A股後，公司將獲得更高的關注度、認同度、估值水平、流動性、交易量和融資能力。

近年恆生指數優化及港交所 （00388） 訂立上市新規，越來越多新經濟公司在港上市，新經濟公司在香港市場的市值佔比在過去2年內已經由23%上升至26%。

華興證券預計，在未來5年，新經濟公司市值能進一步上升到30%至35%，並推高港股的增長潛力與估值水平、提升港股的交易量與多樣性。

此外，早於5月份，美國參議院一致通過了一項《外國公司問責法》的法案指，若美國上市公司會計監督委員會連續三年無法檢視某家外國在美上市公司的會計師該公司的證券將被禁止在美國證券交易所上市。

華興認為，雖然法案仍需經美國眾議院批准、美國總統簽署同意後才能成為法律，但此類爭端仍然會持續。

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