【定期存款】眾安無懼天星突擊　減短期港元定存息

▲ 虛擬銀行天星開業突擊，但競敵眾安銀行照減短存息。

虛擬銀行天星銀行今天（6月11日）正式開業，但作為首間虛銀的眾安銀行（ZA Bank）卻無懼競爭，照減港元定期存款息率，調低3個月及半年存息，齊削0.05厘；現時3個月新息率為1.25厘，半年期報1.35厘。該行剛於上周四（4日）減息，如今相隔一周即再出手。

至於今天突擊的天星，雖以活期超高息搶攻，但卻悄悄把兩厘定存息下架，其提供1星期至1年的定存息，介乎0.2厘至1.7厘。

天星1個期0.8厘 3個月1.7厘

天星1個月存息報0.8厘，較眾安的0.5厘高；3個月期天星為1.7厘，亦較眾安的1.25厘高；1年長息計，天星為1.5厘，亦略勝眾安的1.4厘。唯一眾安險勝的是半年期1.35厘，稍高於天星的1.3厘。

本來天星於3月底試業時，曾推6個月年息兩厘，入場費僅須1,000元，遠較傳統銀行高，為半年期的「高息王」，但如今只得1.3厘。

眾安5月至今 5度降定存息

顛覆傳統銀行的虛擬銀行，亦因應拆息走低而不斷劈定存息。今年3月24日正式營運的眾安，更從5月至今5度降低息率。同樣，其於去年底試業時的兩厘息，如今已不復見；今年初曾推3個月6.8厘的特惠息，亦現已絕跡。

若只比併3間打高息牌的虛銀，目前3個月年息以匯立銀行（WeLab Bank）的4.5厘冠絕全城，上限是10萬元，按理追息族最多賺息1,125元，但其玩法較另類。本港獨角獸WeLab旗下虛銀匯立銀行，從輪候名單、WeLab員工及員工親友中，邀請約2,000位用戶參與試業。先以1.75厘為3個月的定存利率基準，要自動集合不同用戶，每15人加0.25厘；而每批次定存上限為60人及2.5厘。即每周撮合60人，最高可享4.5厘。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源