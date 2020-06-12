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【Staycation推介】灣仔帝盛酒店住宿「買2送1」　$688包早午餐仲送埋藥妝福袋

理財智慧 14:58 2020/06/12

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近來興起留在香港渡假(Staycation)，鄰近跑馬地馬場的香港灣仔帝盛酒店近日推出極抵優惠，以每晚港幣688元(已包含服務費)預訂兩晚住宿，就可享以下優惠：

► 雙人自助早餐

► 壽司晚餐套餐連同Sake Tasting Menu (共6款 – 3杯熱及3杯凍)

► 自選日式福袋Fukubukuro🎁，包括精選飲料、零食及超過6種日本藥妝產品 (價值達港幣100元) 

海外酒店或中國內地免費一晚住宿禮券一張(有效期至2021年12月)

► 以超值價每晚港幣400元升級至豪華家庭四人客房連每天四人早餐、精美房內Pinata及免費參與房內「捉小精靈」遊戲，把3隻限量版小精靈毛公仔帶回家 (小精靈毛公仔全套共有9款)

►優惠期由即日起至2020年9月30日

免費一晚住宿禮券可以選擇在全球24間遍佈18個城市的酒店中，享受一晚免費住宿，地點包括東京、大阪、新加坡、吉隆坡、倫敦、上海等地的酒店，有效期至2021年12月。

香港灣仔帝盛酒店鄰近跑馬地馬場。(香港灣仔帝盛酒店FB)

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官方預訂網站上查詢價格，大部分日子都有688元的價錢。

記者試過在官方預訂網站上查詢價格，大部分日子都有688元的價錢，惟一般酒店繁忙時間(星期五至六)價格大約會上升100至200元不等，而在其他酒店預訂平台上，6至8月的房價介乎404至564元，但就不包括上面提供的優惠。

 

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撰文 : 黎以芳

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