【進軍歐洲?】傳領展近4億英鎊　洽購倫敦金絲雀碼頭商廈

一直揚言要擴大本港以外收購，使物業組合更多元化的房託領展 (00823) 近日再傳有動作。綜合英國及內地媒體消息，領展正洽購位於英國倫敦商業區金絲雀碼頭 (Canary Wharf) 的一幢甲級寫字樓The Cabot，該物業價值約3.9億英鎊，亦即39億元。若然落實，將成領展首宗歐洲投資，亦成為繼今年4月買入澳洲悉尼字樓100 Market Street後，領展另一個位大中華市場以外的項目。 領展今日收報68.25元，跌1.5%。

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領展傳聞收購目標The Cabot，位於英國倫敦商業區金絲雀碼頭，總建築面積達45萬平方呎。主要租客除了摩根士丹利，亦包括英國鐵路及道路辦公室及英國公平競爭和市場管理局等當地政府部門。物業每年租金收入約1,880萬英鎊，收益率為4.75%。The Cabot目前的持有者為美國基金Hines。除了領展，有傳私募基金黑石較早前亦看中該物業並提出收購，然而雙方洽商最終告吹。

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領展早前定立「2025願景」目標，資產總值不高於10%投資位於香港及內地以外的海外成熟市場，包括澳洲、日本、新加坡及英國。早於年初，領展亦曾洽商入股處於財困的英國商場營運商Intu，惟雙方最終卻無法達成協議。管理層近日亦不忘指出，內地及海外市場收購機會增加，然而不同海外地區實施旅遊管制，亦影響集團盡職審查過程。

主力經營屋邨商場的領展目前營運3個寫字樓項目，包括和南豐合資，位於本港九龍東的海濱匯、位於上海的領展企業廣場及位於悉尼的100 Market Street。

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