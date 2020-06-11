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【雷電入屋】室內都會被雷劈？　深圳婦四肢嚴重燒傷

環球政經 17:07 2020/06/11

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近日廣東地區持續有雷雨天氣，深圳有一名50歲姓周的即使身處室內都被雷電擊中，四肢及面部被燒傷，部份政達三級燒傷，估計是雷電擊中廚房外的擋雨棚後，引發球狀閃電，閃電隨隨氣流入屋所致。

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事發於上周六（6日）下午4時多，婦人在家中廚房煮飯時，被雷電擊中後倒地。事主女兒指，當日在客廳中突然看到有一道白光從廚房閃過，又聽到「砰 」一聲，一股熱浪隨之而來，在廚房的母親應聲倒地，她立即將母親拖到客廳。她發現其四肢及面部皮膚燒傷。除此之後廚房的玻璃窗亦被震碎，防盜門也因衝擊力撞到鄰居門上。

婦人四肢嚴重燒傷。（網上圖片）

婦人送院後被診斷為嚴重燒傷，四肢部分傷勢達3級燒傷，目前情況穩定，但未來仍需接受燒傷外科及醫學美容等治療，她形容，當時像有火球，未能及時反應已倒地。

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撰文 : 鄺庭芳

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