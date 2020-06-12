【口罩供應】愛的家口罩周六11時舉行促銷活動　發言人：熔噴布價格回穩故減價

▲ 愛的家官網指，全單消費滿200元免運費、滿300元全單獲贈95折、滿600元全單獲贈9折。

愛的家口罩於Facebook宣布，於愛的家官網訂購口罩，最高享9折優惠，兼送酒精搓手液1支。市場質疑為何零售價較之前大幅下降，愛的家解釋，口罩價格主要受原材料價格影響，早前口罩原材料熔噴布價格比較高，現時價格相對穩定，因此調整零售的價格，希望可以提供到一個更合理的價格予消費者。

愛的家同時宣布，周六上午11時舉辦「社區關懷活動」，在屯門鄉事會路36號地下（新墟V City對面）舉行，屆時購買V99或S99口罩可享買二送一；長者或學生可享買一送一優惠，並特設「長者快線」，65歲或以上長者可獲優先購買。愛的家稱，星期六是為期一日的「社區關懷活動」，主要是想讓長者及學生以合乎理想的價格買到口罩。

「社區關懷活動」細則：

- 只收現金或PayMe

- 每人限購5盒

- 買二送一及買一送一優惠只限同款

- 長者/學生需於購買時出示長者卡/學生證

據愛的家官網指，全單消費滿200元免運費、滿300元全單獲贈95折、滿600元全單獲贈9折，凡消費滿300元送酒精搓手液50ML一支。如已登記的顧客更新了生日日期，更享有VIP生日禮遇100元購物金。

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