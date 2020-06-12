  • 29°C
香港時間 : 2020613日 (六) 00:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【口罩供應】愛的家口罩周六11時舉行促銷活動　發言人：熔噴布價格回穩故減價

金融經濟 23:04 2020/06/12

分享：

愛的家官網指，全單消費滿200元免運費、滿300元全單獲贈95折、滿600元全單獲贈9折。

愛的家口罩於Facebook宣布，於愛的家官網訂購口罩，最高享9折優惠，兼送酒精搓手液1支。市場質疑為何零售價較之前大幅下降，愛的家解釋，口罩價格主要受原材料價格影響，早前口罩原材料熔噴布價格比較高，現時價格相對穩定，因此調整零售的價格，希望可以提供到一個更合理的價格予消費者。

愛的家同時宣布，周六上午11時舉辦「社區關懷活動」，在屯門鄉事會路36號地下（新墟V City對面）舉行，屆時購買V99或S99口罩可享買二送一；長者或學生可享買一送一優惠，並特設「長者快線」，65歲或以上長者可獲優先購買。愛的家稱，星期六是為期一日的「社區關懷活動」，主要是想讓長者及學生以合乎理想的價格買到口罩。

「社區關懷活動」細則：
- 只收現金或PayMe
- 每人限購5盒
- 買二送一及買一送一優惠只限同款
- 長者/學生需於購買時出示長者卡/學生證

據愛的家官網指，全單消費滿200元免運費、滿300元全單獲贈95折、滿600元全單獲贈9折，凡消費滿300元送酒精搓手液50ML一支。如已登記的顧客更新了生日日期，更享有VIP生日禮遇100元購物金。

相關文章：【口罩供應】愛的家口罩價下調 擬在港拓生產綫

零售 搓手液 口罩

上一篇文章

Kyle Bass基金賭聯滙崩潰　金管局暗批：從基金規模及往績便清楚

下一篇文章

紫金礦業擬發A股可換股債券　籌集不超過60億元人幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】道指暴瀉1861點　恒指黑期跌482點失24000關（不斷更新）
【恒指夜期】道指暴瀉1861點　恒指黑期跌482點失24000關（不斷更新）
【新股IPO】一文看清9618京東上市水位（不斷更新）
【新股IPO】一文看清9618京東上市水位（不斷更新）
【港區國安法】安倍晉三：日本願接收香港金融業及其他領域人才
【港區國安法】安倍晉三：日本願接收香港金融業及其他領域人才
【恒指夜期】美股道指急瀉後反彈力度欠奉　恒指夜期倒跌140點（不斷更新）
【恒指夜期】美股道指急瀉後反彈力度欠奉　恒指夜期倒跌140點（不斷更新）
【新股IPO】9618京東凍資2800億、逾39萬人認購　一人一手無望（第二版）
【新股IPO】9618京東凍資2800億、逾39萬人認購　一人一手無望（第二版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）
【香港封關】全球回港都有限制　看清港府最新入境限制（第六版）