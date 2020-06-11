【品牌有段古】Zara將關閉全球1200家門店　加強攻網銷

▲ 時裝品牌Zara的西班牙母公司Inditex宣布，計劃截至2021年，關閉Zara全球1,200家門店。

新冠肺炎疫情席捲全球，零售業更是受到重挫。時裝品牌Zara的西班牙母公司Inditex宣布，計劃截至2021年，關閉Zara全球1,200家門店，關店數目佔整體16%。該公司更估計疫情過後，消費者的消費模式會走向數碼化。故將集中資源開拓綫上銷售，以爭取到2022年為止，綫上銷售從2019年的14%，升至25%。

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逆市增加投資

據外媒報道，Inditex計劃3年內斥10億歐元（約88億港元），加強數碼化業務；並加快結合綫上和綫下的銷售。例如：擴充綫上銷售客服；以及消費者在網上下單後，鄰近門店可直接發貨和送貨上門。

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Inditex成立於1963年的西班牙，最初只生產女性服裝、並為一間小型家族企業。隨着不斷發展，於1975年成為首個時裝品牌Zara。1988年則首度將品牌帶到葡萄牙，並依次序於美國、法國、墨西哥及希臘等地開店。直至2004年於香港開設第2,000家門店。

時至今日，該時裝零售商共擁有8個品牌。至於本港設有門店、並最為港人熟悉的品牌，除了Zara外，還有Pull&Bear和Bershka等。據該零售商的官網顯示，截至今日（11日）合共在全球96個市場，設立超過7,000間門店；網上銷售則至全球202個市場。同時，聘請176,611名員工。

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責任編輯：馬意文

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