【科網狂潮】騰訊開始焦慮？　遊戲直播虎牙斗魚傳合併、最快年底完成

▲ 騰訊推動旗下兩大遊戲直播平台虎牙及斗魚合併。

內地遊戲直播平台兩巨頭虎牙（HUYA）與斗魚（DOYU）擬正在合併，由他們的共同控股股東騰訊 （00700） 促成，具體細節未定。內地媒體引述虎牙內部人士稱，最快今年底或明年初完成合併。鬥魚回應指， 對此不知情，不予置評。

虎牙美股昨收報16.04美元，升0.82%，斗魚收報8.91美元，跌0.34%。

騰訊持有虎牙36.91%股份及斗魚38.01%股份，兩大互動直播平台主要以遊戲直播內容為主，直播遊戲包括騰訊旗下端遊《英雄聯盟》、《和平精英》等。且滙聚眾多世界冠軍戰隊和遊戲主播，並引入外國遊戲賽事直播版權。

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騰訊近期不斷整合旗下公司，包括閱文 （00772） 管理層換馬、貓眼娛樂 （01896） 董事變更等。騰訊內部人士也透露，從今年開始，騰訊加強對具有戰略意義的投資公司的控制力，例如騰訊音樂（美：TME）、閱文、Supper Cell的並表等。

有說法是，這反映騰訊在PUGC（專業用戶生產內容）領域的焦慮。因為騰訊旗下缺一個PUGC平台，當用戶退出遊戲後，去哪裡繼續看遊戲相關內容，去哪裡尋覓新遊戲？報道引述互聯網行業分析師指，「騰訊肯定希望用戶一直停留在自己的生態圈內，但是目前這部分用戶正在被B站（美：BILI）、快手、抖音吸引。」

騰訊旗下直播強強聯合形成壁壘？

B站今年首季總MAU按年增70%至1.72億，移動端的MAU按年增77%達到1.56億。儘管騰訊持有B站12.59%股權，是第二大股東，但B站仍控制自身投票權，周旋於騰訊及阿里巴巴 （09988） 之間，後者持有6.81%股權。有分析指，騰訊有意增強在直播領域的地位，而虎牙和斗魚合併是遲早的問題，倘若兩大平台合併，或許能與B站、抖音等對抗，且實現遊戲業務多重變現。

據兩大平台第一季財報披露，虎牙直播總MAU按年增22.2%至1.51億、移動端的MAU按年增38.6%至7470萬。Non-GAAP淨利潤為2.63億元（人民幣，下同），按年升100.7%；總收入達24.12億元，按年增長47.8億元，直播收入貢獻為22.75億元。

斗魚總MAU達1.58億，移動端的MAU按年增15.3%至5440萬。Non-GAAP淨利潤為2.97億元，按年增長7.4倍，總營收為22.78億元，按年升53%。

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