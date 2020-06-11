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【港股追蹤】昨日高開低收　今日又黎多次？

股樓投資 16:29 2020/06/11

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國泰航空（00293）周二（9日）公布390億元資本重組後，昨日復牌一度升近20%，但先升後回，最終竟然倒跌1%收市。股價今早開市後，高見8.99元，升超過3%，惟高位又再次企唔住腳，午後更跌到一仆一碌，最多跌超過6%，收報 8.42元，跌3.4%。

重組方案公布後，大行亦睇淡公司前景，高盛指，按國泰目前每月虧損25億元至30億元，今次計劃只可支持現時營運約13至16個月。而且向政府發行優先股的利息支出，將蠶食期內盈利，重申對國泰「沽售」評級，目標價7.6元。大和則預期集團未來會有進一步削減成本的計劃，將公司目標價下調至6.5元，

相關文章：【國泰重組】點解係發優先股？　政府有無著數？

集團日前宣布供股計劃，以11供7比例供股，股份現時每手為1,000股，意味持有一手的投資者可供636股，以供股價4.68元計，每手供股金額為2,976元。表面上投資者可執平貨，然而今次供股將大幅攤薄每股盈利高達43%。國泰已預計，客流要回復至疫情前水平需數年時間，因此投資者放棄供股，而選擇「掟貨」，也是可以預期。

而且，國泰的問題不單止是客流量持續偏低，尚未計及近年一直拖垮公司的油價對沖等因素，故公司前景疑點重重。股價連續兩日高開低收，技術上走勢欠佳，現水平仍有下跌空間，估計有機會跌至上月底的低位約7.5元，才有所承託。


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撰文 : 古植平

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