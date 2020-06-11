▲ 【美國示威】南方旗幟涉種族爭議被禁 多州州旗也勢危

美國反種族歧視的示威浪潮持續之際，納斯卡賽車（NASCAR）宣布禁止展示南方聯盟旗。南方聯盟旗是南北戰爭時期，反對解放奴隸的南軍所用旗幟，被視為種族歧視標誌。惟美國南方多州州旗的設計，是基於聯盟旗，倘美國示威潮續激化，難保不會被波及。

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甚麼是南方聯盟旗？

南方聯盟旗即南北戰爭時期，南方的美利堅聯盟所用旗幟，期間曾作多次變動，故有3個主要版本。

版本一、星條旗

▲ 星條旗。

版本二、無瑕旗（白色底）

▲ 無瑕旗

版本三、血旗

▲ 血旗

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州旗＝聯盟旗變種

美國南方多個州的旗幟，都有非常明顯的南方聯盟旗特徵，如佐治亞州，完全照抄聯盟旗，只在星星部分加上州徽。

▲ 佐治亞州旗

密西西比州旗與很大程度上亦是基於血旗，只在底色部分作改動。

▲ 密西西比州旗

阿拉巴馬州及佛羅里達州則較低調，只取交叉的部分，即聖安德烈十字。聖安德烈十字是聯盟旗重要特徵。

▲ 佛羅里達州旗

▲ 阿拉巴馬州旗

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多州車牌有南方聯盟標誌

南北戰爭後，美國政府未有禁絕使用聯盟旗，聯盟旗便被視為南方傳統及文化的代表符號。

美國10多個州的車牌上，都有使用南方聯盟標誌，使用非常廣泛，已是美國象徵的一部分。

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責任編輯：文青青