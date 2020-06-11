【樓盤趣聞】盤點香港最怪樓盤名 愛莎尼亞文都出埋？

香港樓盤何其多，不過由於樓價偏高，一般人要上車，都感到有點吃力。今天先不跟大家提這些傷心事，香港樓盤的名字近年越改越有創意，甚至讓人連讀都讀不出口，以下就是一些編輯精選的奇怪樓盤名，讓大家看看。

1.䨇寓（2GETHER）

位於屯門湖安街的䨇寓於2018年7月4日正式啟用，名字用了雙的異體字，網上有不少網民戯言指䨇的讀音是「隻隻」 ，而該樓盤名字的正確讀音為雙寓，也可能有相遇的意思。

2.OMA OMA

OMA OMA 位於屯門掃管笏掃管笏路108號，根據發展商表示，OMA OMA靈感來自南太平洋寫意環境，主題是指「It’s a Holiday Every Day」，至於OMA一字確實是什麽意思，就不得而知，只知道愛莎尼亞文有近似發音，德語OMA就有婆婆的意思，有衆多解釋。

3.喇沙滙 （LA MAison DE LA SALLE）

一看「喇沙滙」這名字不是想起東南亞馳名食物喇沙，就會想到名牌學校喇沙小學。的確喇沙滙的地理位置正正落在41名校網，校網內除了有喇沙小學，亦有拔萃小學﹑瑪利諾修院學校(小學部)﹑嘉諾撒聖家學校(九龍塘)等，樓盤名字雖然騎呢，卻相當點題。

4.皓畋

不小心看還以為是歌手方皓玟的名字，事實上這樓盤名的正確讀音為皓「田」，要有一定的中文水準才能讀懂。

5.MARINI、MONTARA、THE CARMEL

將軍澳一帶樓盤很多都喜歡以加洲地方命名，例如MARINI、MONTARA、THE CARMEL等等，令人相當混亂，究竟人在香港還是外國，而複雜的英文讀音更是令一衆司機大哥相當痛恨。