Airbnb促全面審視旅宿政策　規管共享住宿

▲ 資料圖片

立法會今日(11日)三讀通過《旅館業（修訂）條例草案》。Airbnb台灣暨香港公共政策與傳播事務資深經理馬培治表示，Airbnb一直提倡透過更全面的修訂，使條文及發牌制度涵蓋規管共享住宿，改革旅宿服務，為香港的旅遊經濟復甦帶來貢獻，但對於香港錯失了這個機會，深感遺憾。

疫情影響業務 Airbnb裁近1900人

Airbnb 在兩年前已向政府提出規管共享住宿的政策建議，希望能在加強監管與經濟發展之間取得平衡。馬培治指，正當新冠肺炎為旅遊業帶來艱巨挑戰時，整個產業更需要一個全面性的變革，帶動旅遊業面對未來的新挑戰，而非僅專注在酒店和賓館等傳統住宿形式衍生的監管問題。他認為是次修訂固然有助提升現有旅遊住宿的質素，但卻扼殺了現時大受旅客歡迎的共享住宿的生存空間，整體上不但無助帶動本港旅遊業復甦，更難以幫助香港面對未來旅遊業的轉變做好準備。

馬認同監管的重要性，但亦主張多元住宿的發展同樣重要，且兩者可以共存。他相信，當前正是全面檢視香港旅宿政策的最佳時機，單就旅宿發展的單一面向進行檢討與修法，儘管能解決部分的問題，卻無助於產業全面性且長期的發展。

《條例草案》中的改善建議，主要包括三大方面。一是改善發牌制度，《條例草案》賦權旅館業監督在發牌過程中，考慮土地文件中的相關限制性條文及地區居民的意見，及考慮牌照申請人是否適當人士，以加強對旅館的管制。第二方面的改善建議，目的是便利執法，《條例草案》增訂了嚴格法律責任罪行，如有證據證明有關處所用作無牌旅館，該處所的擁有人和租客即屬犯罪；而「租客」是指基於租約對該處所有獨享佔用權的人士，而非光顧相關處所的賓客。最後是加強阻嚇，《條例草案》提高了有關罪行的罰則，及賦權旅館業監督可針對重犯罪行申請封閉處所。

本港首間膠囊旅館SLEEEP 增設睡眠實驗室旗艦店

責任編輯：蘇穎琪

立即參加hket x SME 網上營銷講座：13億商機系列