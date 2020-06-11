  • 33°C
香港時間 : 2020611日 (四) 17:57
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【科技查案】Facebook開發黑客工具　助FBI追查加州疑犯真實IP

科技 17:15 2020/06/11

分享：

Facebook近日就連同第三方廠商開發黑客工具，助美國聯邦調查局（FBI）駭入疑犯的Tails播放器，追查其真實IP並將他逮捕。

不少人喜歡在社交媒體上分享生活點滴，但又有否想過執法部門亦可透過社交媒體上的蹤跡，將疑犯繩之於法。Facebook近日就連同第三方廠商開發黑客工具，助美國聯邦調查局（FBI）駭入疑犯的Tails播放器，追查其真實IP並將他逮捕。

>>>加強打擊假新聞　歐盟要求Facebook、Twitter每月提供報告

>>>「Facebook News」功能正式推出　為美國用戶推薦新聞

據美國科技媒體Motherboard報道指，Facebook早年支付6位數的費用聘請一間第三方安全廠商，聯手開發一個黑客攻擊程式工具，用於破解作業系統Tails。該工具可在Tails影片播放時，透過軟件漏洞攻入程式，並瀏覽播放者的真實IP。

而是次Facebook所追查的疑犯為加州居民Buster Hernandez。他曾多次利用通訊軟件、電郵和Facebook騷擾女性，並出言威嚇如不傳送裸照和影片給他，就會殺害他們，甚至揚言要到學校放炸彈。但Hernandez一直未有利用真名註冊而且有懂得隱藏IP，令FBI無法追查身分。最後透過Facebook的黑客工具，成功在Tails追查到Hernandez的真實IP，將他繩之於法。

不過，Facebook利用黑客工具駭入用戶的帳戶，就觸發了私隱安全問題。Facebook解釋工具只會對付個別案例，並非常態。同時強調Facebook的專業並非開發黑客工具，也不希望執法人員以為Facebook會經常配合他們。

>>>【美國示威】亞馬遜禁美國警方使用其人臉辨識技術

責任編輯：曾曉汶

>>>立即參加 hket x SME 網上營銷講座：13億商機系列

相關文章

【附教學】Facebook影像備份工具開放全球用戶
2020/06/05
【附教學】Facebook影像備份工具開放全球用戶
【防假新聞】Facebook增標籤防假新聞 　停接官媒在美賣廣告
2020/06/05
【防假新聞】Facebook增標籤防假新聞 　停接官媒在美賣廣告
【種族歧視】IG、FB 聲稱錯誤封鎖標籤「#sikh」三個月
2020/06/04
【種族歧視】IG、FB 聲稱錯誤封鎖標籤「#sikh」三個月
【移除數碼足跡】Facebook推出「管理動態」工具　輕鬆刪除舊帖文
2020/06/03
【移除數碼足跡】Facebook推出「管理動態」工具　輕鬆刪除舊帖文
Facebook 軟件 作業系統 黑客 美國 FBI AR

下一篇文章

Facebook宣佈解除非醫用口罩廣告禁令
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【免涉種族歧視】Google Chrome停用「Blacklist」　以Blocklist取代
【免涉種族歧視】Google Chrome停用「Blacklist」　以Blocklist取代
任天堂更新聲明　確認共30萬帳號遭黑客入侵　
任天堂更新聲明　確認共30萬帳號遭黑客入侵　
【YouTube封殺？】蕭若元及多個頻道影片消失　網民：蕭若元出事？
【YouTube封殺？】蕭若元及多個頻道影片消失　網民：蕭若元出事？
【虛擬銀行】使用無號碼實體卡　一文看清注意事項
【虛擬銀行】使用無號碼實體卡　一文看清注意事項
【每日焦點】Tesla新對手Nikola冒起　WhatsApp網絡安全成關鍵
【每日焦點】Tesla新對手Nikola冒起　WhatsApp網絡安全成關鍵
【網絡安全】3萬WhatsApp用家電話號碼外洩可Google搜尋
【網絡安全】3萬WhatsApp用家電話號碼外洩可Google搜尋