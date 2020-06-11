【科技查案】Facebook開發黑客工具　助FBI追查加州疑犯真實IP

▲ Facebook近日就連同第三方廠商開發黑客工具，助美國聯邦調查局（FBI）駭入疑犯的Tails播放器，追查其真實IP並將他逮捕。

不少人喜歡在社交媒體上分享生活點滴，但又有否想過執法部門亦可透過社交媒體上的蹤跡，將疑犯繩之於法。Facebook近日就連同第三方廠商開發黑客工具，助美國聯邦調查局（FBI）駭入疑犯的Tails播放器，追查其真實IP並將他逮捕。

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據美國科技媒體Motherboard報道指，Facebook早年支付6位數的費用聘請一間第三方安全廠商，聯手開發一個黑客攻擊程式工具，用於破解作業系統Tails。該工具可在Tails影片播放時，透過軟件漏洞攻入程式，並瀏覽播放者的真實IP。

而是次Facebook所追查的疑犯為加州居民Buster Hernandez。他曾多次利用通訊軟件、電郵和Facebook騷擾女性，並出言威嚇如不傳送裸照和影片給他，就會殺害他們，甚至揚言要到學校放炸彈。但Hernandez一直未有利用真名註冊而且有懂得隱藏IP，令FBI無法追查身分。最後透過Facebook的黑客工具，成功在Tails追查到Hernandez的真實IP，將他繩之於法。

不過，Facebook利用黑客工具駭入用戶的帳戶，就觸發了私隱安全問題。Facebook解釋工具只會對付個別案例，並非常態。同時強調Facebook的專業並非開發黑客工具，也不希望執法人員以為Facebook會經常配合他們。

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責任編輯：曾曉汶

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