租金繼續冧　回報大縮水　樓價何去何從？

傳統租金旺季即將來臨，惟住宅租金仍然受壓。美聯鍾家豪說，荃灣中心10座高層F室，實用面積268平方呎，今年4月，開價月租11,000元，惟單位久未租出，終減租約兩成，以月租9,000元租出。據了解，業主於2017年6月，以370萬元購入上述單位，現享租金回報2.9厘。

若看近期成交，各區也有業主減租，甚至低市價出租單位，舉例說，深水埗海峯低層B室，實用面積716平方呎，早前以月租24,500元租出，低市值一成。此外，西九龍碧海藍天2座中層C室，實用面積496平方呎，剛減租約一成，以月租18,200元租出。

據美聯統計，私人住宅租金連跌10個月，創逾3年新低。美聯首席分析師劉嘉輝說，以今年首5個月計算，租金累計跌約5.2%，而樓價則連升數周，逼近去年底水平。一般來說，租金與樓價走勢方向相同，即是說，樓價升，租金升；樓價跌，租金跌，惟看近期市況，走勢卻不一樣。

事實上，經濟持續轉差，租客收入大減，減低市場承租能力，加上受社會運動及疫情所累，部分國內學生不再來港讀大學，部分外資公司也節減成本，不派員到港工作，影響各區租務市場。因此，即使傳統租金旺季，租金也料持續受壓。

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機