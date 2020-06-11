【零售寒冬】周生生：港生意未見改善　約5間店決定不續租

▲ 圖左起為周生生財務長兼公司秘書陳志光、主席兼總經理周永成以及董事兼副總經理周允成。

珠寶股周生生 （00116） 今年首兩個月中港同店銷售跌逾4成，財務長兼公司秘書陳志光表示，隨內地疫情緩和，內地4至6月初銷售額已回復至跟去年相約水平，惟香港生意情況未有改善，未來或有需要續關店。

陳志光表示，由於市道不好，周生生積極與業主商討租金減免，今年2至4月平均獲減租20%，惟去到5月業主態度變行得強硬。

周生生於港澳約有70間分店， 每年約有三分之一的店舖需要續租，今年有一半店舖已經續約，個別店舖租金獲下調30%至40%，另外有4至5間則決定不再續租。

未來開店重心為內地市場

主席兼總經理周永成指，遊客生意大幅下降，部分分店難以維持營運，未來或有需要續縮減分店計劃，數目暫未有定案。他表示，未來會將開店重心側重於內地，惟會重新審視開店策略。

陳志光指，於內地會加強網購，與實體店配合，以達至全渠道發展，又補充網上金飾平均售價為約2000元人民幣，實體店則是約5000元人民幣。他又指，未來亦會專注發展專屬定制服務，稱其今年有良好的增長。

未有裁員、減薪及放無薪假

另外，周生生有申請政府「防疫抗疫基金」旗下的「零售業資助計劃」，已獲得上限300萬元，集團亦正在申請保就業計劃。

周永成指， 集團並沒有因為疫情而裁員、減薪或要求員工放無薪假， 反而當門店重開後 ，向前線同事加倍發放獎金，以留住員工。

相關文章：【零售寒冬】煌府母企自救 提前THE ONE 2舖續租換取減租

【零售寒冬】ZARA母公司Inditex擬閉關1200分店 首財季虧損4億歐元

【零售寒冬】六福上季同店銷售挫57% 港澳業務「未有明顯恢復跡象」

【疫市營商】六福王巧陽：逆市藏商機 未來專注打造網紅爆款

記者：袁諾曦