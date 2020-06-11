【美團點評】美團股價再破頂 高盛上望191元料市場規模續增長

▲ 高盛看好中國外賣業務市場增長，將美團目標價上調至191元。

港股午後大跌，惟個別科網股依然強勢。美團點評 （03690） 股價早段曾升至169.5元，再創新高。高盛發表研究報告稱，美團點評在行業有穩固的領導地位，加上餐飲業數碼的趨勢持續，未來數年料仍會有可觀增長。

高盛將美團點評目標價由133元上調至191元，意味較現價165.6元仍有約15%的上漲空間；並維持其「買入」評級。

市場規模仍具增長潛力

該行於報告中指出，預計到了2025年，以商品交易總額（GMV）計算，外賣將佔中國整體餐飲市場的15%，該數值在2019年時僅為6%。換言之，5年後中國外賣業務市場規模將增長兩倍。

報告又預計，2025年中國日均外賣訂單數目達1.14億，對比起2019年日均訂單3800萬；即每人每月平均訂單數由去年的0.8，到2025年會增長至2.4。

高盛預期，美團的外賣業務訂單，會由2020年的2700萬到2025年增長至8000萬；同期配送業訂單亦會由200萬增長至1400萬。與此同時，預期服務收費會上升，推動每張訂單的息稅前利潤由0.2元人民幣，增至1.3元人民幣。

高盛認為，美團的外賣業務估值於2022年會達到760億美元，而到了2025年估值將大幅增至1490億美元。高盛根據基準情況預測，給予美團191元的目標價，在樂觀預測下則更可見266元；而悲觀預測下則為138元。

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編輯︰侯景成