冰島蟬聯最和平國家　社會動亂致全球和平指數下跌

澳洲經濟學與和平研究所（IEP）昨天（10日）發表《2020年全球和平指數》報告，冰島繼續蟬聯世界上最和平的國家，阿富汗則連續2年被列榜末。報告指在過去一年，有96個國家及地區出現暴力示威，包括法國、香港、智利等，令全球和平指數下跌。最新報告顯示，中國排名下跌4位至104位，台灣維持在37位，美國則排121位。

今年IEP的報告指出，全球和平指數在2019年下跌了0.34%，是自2008年以來連續第12年下跌。報告又指，去年各地的社會動亂是導致全球和平指數下跌的主要原因之一。IEP歐洲及中東地區總監斯卓班特斯（Serge Stroobants）表示，去年社會動盪不像以往只受限於中東北非地區，而是擴散至多個地方，其中以拉美洲最受影響。

相關新聞：【美國示威】民調：八成美國人認為國家失控

報告指出，2019年的騷亂、罷工和反政府示威次數比2011年多出3.4倍。歐洲的示威活動最為頻繁，當中65%均為非暴力。報告認為氣候變化引致的糧食危機、移民問題均令族群之間容易產生衝突，引發示威。

IEP所長基利亞（Steve Killelea）認為，中美角力持續升溫亦十分影響國際局勢。他表示中國在經濟發展下開始對外施壓，由南海事件可看到中國開始主導局勢，此舉會繼續引起美國不滿。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！