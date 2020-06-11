菲律賓議員提法案　無故取消外賣至少判監6年

菲律賓眾議員加爾班（Alfredo Garbin）日前提交一項法案，訂立條例禁止消費者無故取消外賣，違者將被判至少6年監禁和罰款10萬菲律賓披索（約港幣1.55萬元）。

據CNN報導，加爾班向眾議院提交法案，禁止消費者在外賣運送途中或外賣員已經預付的情況下取消訂單，違者將被判至少6年監禁和罰款10萬菲律賓披索。另外，違者亦須賠償外賣員代付的款項，以及向商店賠償2倍的外賣費用。

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菲律賓的外賣模式一向是先由外賣員在取餐時預先支付食物費用，在送到指定地址後，再向顧客收回費用，但此做法間接造成使用者訂後不取餐，甚至助長惡作劇。加爾班表示，法案最主要的目的是希望民眾可以尊重外賣服務，同時希望保障到外賣員及商店的權益，他承認條例目前仍有很多調整空間。

加爾班的法案中亦有訂明，如果顧客在任何平台上對外賣員有羞辱等不當言詞，顧客將被判至少6個月監禁，但如果外賣員延誤送達而長達1小時以上，或顧客使用信用卡取消訂單而不獲退款，以上情況則不受條例約束。

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