疫情致經濟活動停頓　OECD：今年全球經濟恐縮至少6%

經濟合作暨發展組織（OECD）最新報告指出，新冠肺炎疫情導致各國經濟活動停頓，全球經濟今年恐因疫情而萎縮至少6%，明年則可望增長5.2%。OECD警告，全球經濟需要時間復甦，若果爆發第二波疫情，經濟萎縮幅度將會更大。

OECD發表最新報告，指全球經濟在明年底前，損失幅度將比過去100年所出現的任何一次衰退幅度還要大，將對人民、企業和政府帶來長時間的可怕後果。

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OECD亦在報告中表示，假如今年爆發第二波疫情，全球經濟可萎縮7.6%，明年只能增長2.8%。OECD預期，美國經濟今年將萎縮7.3%，明年會增長4.1%，而歐元區經濟今年收縮9.1%，明年增長6.5%。全球經濟至少要兩年時間，才可以恢復至去年第四季水平。

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