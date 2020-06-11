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稱「遵守當地法律」　Zoom刪社運人士帳號

環球政經 18:00 2020/06/11

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通訊軟件Zoom上月底以「遵守當地法律」為由，刪除與六四事件相關的用戶帳號。社運人士周鋒鎖批評Zoom與政府合作，企圖打壓社運人士。

據外媒Axios報道，Zoom涉刪除美國人權組織「人道中國」的帳戶，此組織曾舉辦「網上六四屠殺31周年紀念活動」。Zoom事後回應Axios查詢，指刪除原因是因為要遵從當地法律，現時「人道中國」帳戶已獲重啟。

「人道中國」由八九民運人士周鋒鎖成立，組織在5月31日以Zoom付費戶口在網上舉行六四屠殺31周年紀念活動，當時有約250人參加活動。周鋒鎖指，他在6月7日發現「人道中國」的 Zoom 帳戶被刪除，多次電郵Zoom亦一直沒有回應，周鋒鎖對被Zoom刪除帳號感到憤怒。香港支聯會秘書李卓人亦表示，在5 月底發現自己的Zoom帳戶被關閉，Zoom同樣沒有回應。

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Zoom回應Axios的查詢時表示：「Zoom與其他跨國公司一樣，必須遵守運營所在司法管轄區地的適用法律。在不同國家或地區舉行會議時，參與者必須遵守各自的當地法律。」

周鋒鎖帳戶現已被重新啟動，「人道中國」發表聲明表示認為Zoom和專制政府合作，意圖抹去天安門大屠殺的記憶。

在疫情期間，不少大學及企業都會採用Zoom作視像會議，中國用戶亦可以在境內使用 Zoom。然而，Zoom在5月中宣佈將停止為中國用戶提供免費帳戶，用戶必須付費才可以繼續使用。

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撰文 : 國際組

軟件 人權 支聯會 李卓人 中國 六四事件

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