【新股IPO】新股上市無得敲鑼？　港交所新招估你唔到

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霸氣敲鑼？人頭湧湧？在這疫情下，港交所上市儀式的人頭擠擁場面亦不復再！今日是網易（09999）首日掛牌，惟因疫情關係未有在港交所舉行敲鑼儀式，而轉移到「雲敲鑼」。
網易創辦人丁磊透過影片致辭，形容在香港上市是「全新起點」，感謝同事付出、感謝新舊投資人認可，亦感謝香港的監管開放，為新經濟領域帶來更多機遇。
大家若想感受這份喜悅，也可登入港交所網站觀看。
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網絡雖然拉近大家的距離，不過對於公司上市最令人興奮的正是開市敲鑼叫第一口價的場面，嘉賓在港交所大堂聚首一堂，現場氣氛既緊張又震撼，這些直實的感覺是網絡做不到的。不如回顧一下歷年一些企業上市在港交所的場面！
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撰文 : 張以正