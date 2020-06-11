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【新股IPO】新股上市無得敲鑼？　港交所新招估你唔到

股樓投資 17:03 2020/06/11

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霸氣敲鑼？人頭湧湧？在這疫情下，港交所上市儀式的人頭擠擁場面亦不復再！今日是網易（09999）首日掛牌，惟因疫情關係未有在港交所舉行敲鑼儀式，而轉移到「雲敲鑼」。

網易創辦人丁磊透過影片致辭，形容在香港上市是「全新起點」，感謝同事付出、感謝新舊投資人認可，亦感謝香港的監管開放，為新經濟領域帶來更多機遇。

網易創辦人丁磊透過視像分享上市喜悅

大家若想感受這份喜悅，也可登入港交所網站觀看。

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網絡雖然拉近大家的距離，不過對於公司上市最令人興奮的正是開市敲鑼叫第一口價的場面，嘉賓在港交所大堂聚首一堂，現場氣氛既緊張又震撼，這些直實的感覺是網絡做不到的。不如回顧一下歷年一些企業上市在港交所的場面！

阿里巴巴首日掛牌人頭湧湧，公司要限制每間媒體入場人數

早年金嗓子創辦人江佩珍一幕霸氣敲鑼，令人印象深刻

小米掛牌當日嘉賓和媒體人數，令港交所大堂擠得水洩不通

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撰文 : 張以正

金嗓子（06896） 小米集團－W（01810） 阿里巴巴－SW（09988） 香港股票 香港交易及結算所有限公司 中國概念股 網易－S（09999）

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