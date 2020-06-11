【低息持續】近零利率超低息政策將延續至2022年底　樓價會否再入無人之境﹖

美國聯儲議息會議結束，決議將基準利率維持在0%至0.25%區間不變。當局預計利率將維持在目前水平至2022年底，表面來看對樓市是個利好消息，未來樓價會否再入無人之境﹖

本港時間周四（11日）凌晨舉行的美聯儲議息會議，決議將基準利率維持在0%至0.25%區間不變，當局預計利率將維持在目前水平至2022年底。同時亦計劃繼續以目前的速度增持美國國債及機構抵押貸款支持證券，以維持市場平穩。而香港暫未有銀行宣布更改最優惠利率（P），其中滙豐銀行宣布維持最優惠利率5厘不變。香港金管局表示，美國經濟走出新型冠狀病毒的陰霾前，美國聯儲局較大機會維持政策利率於接近零水平，而金管局則會繼續監察市場情況，按照聯滙制度保持貨幣及金融穩定。

不過，綜合數位專家的意見，低息期雖持續一段時間，但本港樓市仍面對經濟不景的因素，不宜太樂觀，相信樓價會較大機會保持平穩。

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文表示，美國在未來2年保持利率在低水平，顯示疫情擴散下，無可避免嚴重影響全球經濟及股票市場。美國亦無可幸免，經濟要回復疫情前的水平需要一段時間，失業率高企及社會上的穩定因素亦帶來一定壓力。

他指出，這表示未來1至2年香港仍會維持在「低息水平」，對住宅市場影響不大，但有利發展商及投資者控制資金及融資成本，以及對商用物業市場的回復有好處。不過，他提醒大家，「現在香港經濟正步入衰退，部份行業已出現結業潮、裁員、無薪假或減人工，這正影響一般住宅的購買力。」因此預期住宅樓價未有大跌空間，但未來1至2年的住宅樓價上落調整幅度不大，波幅約10%左右。



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，受新冠肺炎疫情及環球經濟的影響，全球多個央行已實行「零息時代」，美國更多番於市場購入債券，截止6月3日，資產負債表規模已達7.165萬億美元，而未來美國更有機會繼續擴張資產負債表規模，加上全球推行量化寬鬆政策，在「水浸」的情況下，資金有機會持續流入香港的銀行體系，將有利樓市的發展。

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曹德明表示，香港銀行結餘曾由美國加息前高峰4,263億元下跌至近年低位約540億元，港美息差持續收窄，加上熱錢充斥市場，銀行結餘重返1,500千億水平可期。從歷史數據分析，如銀行結餘重返1,500千億水平及持續一段時間，預期拆息有機會下試至0.2厘水平，並對已選用H按的客戶帶來慳息效果，將為樓按發展增加正面影響。他指出，雖然現時本港經濟仍存在不明朗因素，但在資金不斷流入、拆息一直低企，以及本港現時疫情開始改善三大利好因素支持情況下，樓市將見持續微調及回暖。

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中原按揭董事總經理王美鳳表示，年內金管局 16 度接錢逾 480 億元，銀行體系結餘快將增至約 1,221 億元，回升至逾千億元及 2018 年 4 月後新高水平，銀行流動性顯著增加下，銀行同業拆息將於短期因素影響過後逐步回落至較貼近美息水平，現時 1 個月美元拆息約近 0.2 厘水平，港元拆息跌勢下，料市場主流之 H 按息將降至介乎1.6 厘至 1.9 厘水平；較年初 H 按息 2.5 厘等同減息可高達 0.9 厘，利息開支減少可達 36%。

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