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【港股追蹤】跌市都企得穩？　大行目標睇幾銀

股樓投資 14:51 2020/06/11

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恒指午市跌勢加劇，失守25000點之餘，最多跌超過500點，藍籌股幾乎全綫向下，港交所（00388）成為少數企得硬淨的股份。股價早市曾高見299.6元，事隔逾兩年後，再次挑戰300元大關，午後大市回軟，股價亦有獲利回吐，截至下午3時，股份報296元，微跌0.1%。

港交所近期轉強，與多隻中概股來港上市，或計劃回歸本港市場，有莫大關係。今日上市的網易（09999），最終公開發售超額認購近360倍，一手中籤率僅8%，凍資額逾2,000億元，反映需求非常強烈。

相關文章：【熱爆新股】首日上市有望同樣高開？　傳京東定價226元折讓與網易相似

此外，下周上市的京東（新上市編號：09618）今早剛完成公開招股，單計券商孖展，已超購約48倍，市場認為有機會超越網易成為新一代「凍資王」。兩隻中概股招股反應踴躍，或提升其他同類股份回歸上市之意欲，有利港交所前景。

瑞銀最新研究報告指，港交所現時有獨特定位，在中美關係緊張下，能夠提供直達中國新經濟的渠道。該行又預計，到2022年，港股日均成交金額可望上升至1,580億元，較早前預測再上調約33%，將港交所評級由「中性」升至「買入」，目標價由250元，大幅提升近45%，至365元，以現價計，仍有逾20%潛在升幅。

股價今日雖然未能衝破300元，惟早前由250元一口氣抽升至現水平後，已累積一定升幅，稍作回氣亦屬正常，由於280元已經由阻力變支持，股份守得住此支持位的話，攻陷300元，甚至挑戰2015年311.4元高位，可謂指日何待。

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撰文 : 古植平

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