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【科技抗疫】口罩防偽技術　助消費者辨真假

科技 09:00 2020/06/13

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香港貨品編碼協會首席營運總監林漢強（右）表示，「真的碼」融合多層防修改保安塗層及GS1標準條碼，以及微印刷加密專利技術，有效防止不法之徒假冒。（湯炳強攝）

本港新冠肺炎疫情雖持續放緩但亦不時反覆，口罩仍是市民日常生活的必需品。雖然口罩供應已逐漸恢復，價格亦紛紛回落，但仍無法制止不法商人藉機牟利，市面上充斥着不少「黑心口罩」和「二手口罩」。最近，香港貨品編碼協會（GS1）就與Super X International合作，推出首批運用穿戴健康科技物料製作的可重用口罩，並應用REAL Visibility防偽技術，協助消費者輕易驗證產品真偽。

現時市面上口罩款式眾多，也有來自不同產地的，假口罩往往透過印製假標籤，或以外語作為掩飾，冒認貨品的產地來源。

印刷港企轉型　包裝標籤印二維碼追蹤物流生產

加密專利技術　肉眼看不到

香港貨品編碼協會首席營運總監林漢強（Stephen）表示，消費者可隨時在BarcodePlus產品資料庫中查閱產品及公司聯絡等詳細資訊，有需要時亦可與該公司聯繫查詢，追溯產品來源，提高消費者對其產品的信任度。

由於「真的碼」可印製於不同物料上，包括標籤、貼紙、布料、鋁罐等，目前已廣泛應用於食品、藥品、珠寶品牌或輕工業等。（湯炳強攝）

消費者只需通過簡單的手機應用程式掃描產品上的QR code，便可輕鬆驗證產品真偽，並獲得有關的產品資訊。（湯炳強攝）

GS1更推出REAL Visibility解決方案，包括專利的產品認證技術「真的碼」、全球追蹤追溯平台「ezTRACK」，和提供消費者分析情報的「ezSIGHT」。消費者要先下載「真的碼（Real Barcode）」應用程式，透過該程式掃描產品上的QR code，便可驗證產品真偽，並獲得有關的產品資訊。當中的專利產品認證技術「真的碼」，讓商戶實時捕捉消費者的掃描活動，結合「縱橫網」全球追蹤追溯平台，協助商戶記錄和追查其分銷渠道的情況，追蹤代理商或他人有否「走水貨」。

消費者只要先下載「真的碼（Real Barcode）」應用程式，透過該程式掃描產品上的QR code，便可驗證產品真偽，並獲得有關的產品資訊。（湯炳強攝）

Stephen透露，「真的碼」是一個綜合條碼，融合多層防修改保安塗層及GS1標準條碼，使用微印刷（micro-print）加密專利技術，令肉眼察覺不到的複製條碼，都能透過AI技術分辨，有效防止不法之徒假冒。由於「真的碼」可印製於不同物料上，包括標籤、貼紙、布料、鋁罐等，目前已廣泛應用於食品、藥品、珠寶品牌或輕工業等。

遠紅外綫口罩　獲歐盟認證

是次與Super X International合作，在其全綫逾500款的可重用口罩，包括ACCAPI FIR遠紅外綫能量口罩系列、超級透氣抗菌XMask系列，以及全人手時尚工藝Queen Mask系列等，縫上GS1「真的碼」標籤。當消費者以手機程式掃描該標籤，即時驗證產品真偽。方案還能提供大數據分析，透過消費者的掃描紀錄，讓商戶知道假貨集中在哪裏售賣。

Super X International推出的ACCAPI FIR口罩系列由遠紅外綫專利新物料製造，做到抗菌、除臭、透氣等功能。（湯炳強攝）

【科技抗疫】首款UV透明口罩面世　可使用一個月售380元

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Super X International董事行政助理戴慧嫻（Jamie）表示，其公司推出的ACCAPI FIR口罩系列獲歐盟一級醫療認證，並由遠紅外綫專利新物料製造。由於該口罩產品獨一無二，消費者難以區分真偽，為避免不法分子抄襲，遂利用GS1「真的碼」方案去防範偽冒。

Super X International董事行政助理戴慧嫻（圖左）表示，由於其公司推出的ACCAPI FIR口罩系列產品獨一無二，消費者難以區分真偽，為避免不法分子抄襲，遂利用GS1「真的碼」方案去防範偽冒。（湯炳強攝）

其營運總監徐鳳秀（Maria）補充指，口罩產品將迎來新經濟，在未來的市場上仍有一定需求，口罩防偽技術能有效保障公司聲譽，確保生產商與消費者之間達至雙贏局面。

記者：施雯雯

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