【新冠肺炎】歐盟批疫情期間傳播虛假訊息　中方：我們是受害者

歐盟當地時間周三（10日）發報告稱，中國、俄羅斯兩國於疫情期間散播不實資訊。對此，中國駐歐盟使團回應，「中國是假訊息的受害者」，而歐盟選擇性提及中國，卻對蓄意反華和違背科學的假訊息不聞不問。

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歐洲各國受到疫情衝擊，歐盟委員會副主席Vera Jourova周三表示，新冠肺炎疫情全球蔓延時，來自內部和外部的不實訊息遍布歐洲；她特別強調，俄羅斯和中國在疫情期間，參與了相關虛假訊息的傳播。

對此，中國駐歐盟使團周四（10日）回應稱，中方一貫反對製造和傳播虛假訊息，反對任何人、任何機構採取這種行為，並稱「中方是虛假信息的受害者」，促歐方歐方應秉持客觀公正立場，科學理性處理相關問題。

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